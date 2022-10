Simak 8 Urutan Film Spider-Man Lengkap, Wajib Ditonton!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Spider Man merupakan salah satu tokoh superhero dalam film Marvel. Film yang mengangkat cerita tentang tokoh ini sudah sangat beragam.

Jika ingin menyaksikannya, alangkah baiknya jika Anda menonton sesuai urutan film Spider-Man dari yang terlawas sampai yang terbaru.

Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas seputar daftar film Spider Man yang sudah diproduksi. Penasaran? Ini dia ulasan lengkapnya.

Urutan Film Spiderman dari Awal

Film Spiderman sudah ada sejak tahun 2002 lalu. Berikut ini daftar urutan film Spiderman yang perlu Anda tonton.

1. Spider-Man (2002)

Film ini tayang pertama kali pada tahun 2002. Di film ini, terdapat sejumlah aktor berbakat yang berperan seperti Kirsten Dunst dan James Franco. Film ini digarap oleh Sam Raimi. Jika Anda ingin menyaksikan film tentang spiderman, maka film ini bisa menjadi yang pertama ditonton.

2. Spider-Man (2004)

Dua tahun berikutnya, Marvel kembali merilis film Spiderman. Film ini menceritakan tentang ilmuwan pandai yang bisa menggunakan alat seperti tentakel ketika melakukan tindak kejahatan.

Baca Juga : Sederet Pemeran Spiderman aka Peter Parker dari Berbagai Waktu dan Tempat

Visual film ini sangat memukau. Bahkan, film ini menjadi pemenang Academy Award pada kategori Best Visual Effect.

3. Spider-Man 3 (2007)

Urutan film Spiderman berikutnya tayang pada tahun 2007. Film ini juga disutradarai oleh Sam Raimi. Pada film ini, terdapat cerita sedih yakni saat Peter Parker yang kehilangan sahabatnya.

4. The Amazing Spider-Man (2012)

Urutan nonton film Spiderman berikutnya yaitu The Amazing Spider Man yang tayang pada tahun 2012. Film ini diperankan oleh Andrew Garfield dan disutradarai oleh Marc Webb.

Film ini bercerita tentang asal usul Spiderman dengan pacarnya yang bernama Gwen Stacy. Dalam film ini, terdapat musuh manusia laba-laba yang dikenal dengan nama The Lizards.

5. The Amazing Spider-Man 2 (2014)

The Amazing Spider Man kembali dibuat dengan judul yang sama. Dalam film ini, pemeran utama harus melawan Green Goblin dan Electro.

Dalam film ini Gwen Stacy yang merupakan kekasih Spider Man, meninggal dunia karena super hero tersebut gagal menyelamatknya.

6. Spider-Man: Homecoming (2017)

Urutan film Spider-Man yang keenam yaitu Spider Man: Homecoming yang tayang pada tahun 2017. Spider Man: Homecoming diperankan Tom Holland. Film ini berkisah tentang Peter Parker yang memiliki sahabat bersama Ned dan perempuan yang disukainya bernama Michelle Jones-Watson. Dalam film ini, musuh Spiderman adalah Vulture, seorang penjahat penjual senjata berbahaya.

7. Spider-Man: Far From Home (2019)

Urutan film Spiderman Tom Holland lainnya yaitu Spider Man: Far From Home yang tayang pada 2019 lalu. Film ini bercerita tentang Peter yang harus bangkit kembali setelah kejadian yang terjadi di Avengers: Endgame. Di film ini, sang superhero harus melawan Mysterio.

8. Spider-Man: No Way Home

Di posisi ke delapan, urutan film Spider Man berikutnya yaitu Spider Man: No Way Home. Film ini menjadi film terbaru dari sekuel super hero Spider man.

Di film ini, Peter Parker mengalami krisis yang membuat hidupnya berantakan. Berbagai cara diupayakan sampai harus meminta bantuan Doctor Strange. Tidak menyelesaikan masalah, seluruh semesta justru menjadi kacau.

Urutan film Spider-Man ini wajib disaksikan apabila ingin menonton MCU yang terbaru yakni Doctor Strange In The Multiverse of Madness. Pasalnya di film ini, Anda bisa mengetahui kisah tentang gerbang semesta yang secara ringkas muncul di No Way Home.

Itulah beberapa urutan film Spider-Man yang wajib ditonton. Menyaksikan film Spiderman secara runtut akan membuat Anda memahami cerita lengkap dari super hero ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :