Profil Alba Baptista, Aktris Portugal yang Jadi Pacar Chris Evans

Bisnis.com, SOLO - Chris Evans diketahui sedang menjalin hubungan dengan aktris asal Portugal bernama Alba Baptista.

Sumber menyebutkan mereka telah menjalani hubungan serius selama lebih dari setahun.

“Mereka saling jatuh cinta dan Chris tidak pernah sebahagia ini. Keluarga Chris dan teman-temannya semua memujinya (Alba),” kata sumber dikutip dari People.

Sebagai aktris, Alba Baptista diketahui bermain film drama komedi Mrs Harris Goes to Paris yang rilis pada Juli 2022. Ia pun sempat memenangkan penghargaan the Shooting Star di Berlin Film Festival.

Diketahui, Alba Baptista mampu berbicara dalam lima bahasa dan merupakan seorang putri dari pasangan insinyur dan penerjemah.

Sementara baru-baru ini, Chris Evans dinobatkan sebagai Pria Terseksi 2022 atau Sexiest Man Alive versi majalah People. Ia melengserkan Paul Rudd yang menjadi Pria Terseksi 2021.

Diketahui, Chris Evans lahir pada 13 Juni 1981 dan memulai kariernya sebagai aktor dalam serial Opposite Sex pada 2000. Ia kemudian membintangi beberapa film remaja, seperti Not Another Teen Movie.

Namanya mulai dikenal setelah membintangi film Fantastic Four (2005) dan Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007).

Dari situ, ia pun didapuk menjadi pemeran utama di film besutan Marvel Cinematic Universe (MCU) menjadi Steve Rogers atau Captain America.

