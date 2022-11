Marvel Klaim Avengers: Secret Wars Bakal Lebih Epic dari End Game

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Presiden Marvel Studios Kevin Feige memberikan komentar mengenai film MCU di fase 6.

Menurutnya, hadirkan Avengers: Secret Wars bakal lebih besar dari End Game yang rilis pada 2019 lalu.

Sebagai penutup fase 6, Secret Wars disebut akan mendatangkan berbagai pahlawan MCU. Salah satu yang paling dinanti yakni kehadiran Iron Man.

Iron Man disebut akan dikembalikan lagi di Secret Wars, mengingat portal multiverse terbuka di film Spider-Man No Way Home dan Doctor Strange in The Multiverse of Madness.

Kevin Feige mengatakan, momen pembukaan portal di Secret Wars mungkin akan sama seperti Avengers: End Game.

Untuk diketahui, Secret Wars versi komik ditulis oleh Jim Shooter dimana diceritakan ada seorang Beyonder yang berusaha untuk menculik para pahlawan serta penjahat Marvel.

Mareka semua dibawa dan dimasukan ke planet lain bernama Battleworld, dalam planet tersebut Beyonder sebagai impostor yang menikmati para pahlawan dan penjahat saling bertarung untuk mengetahui siapa yang terkuat.

