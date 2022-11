Sinopsis First Love, Drama Series yang Trending di Netflix

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – First Love menjadi salah satu drama series yang sedang trending di Netflix. Apakah film ini memiliki kisah happy ending?

Hal ini menandakan bahwa drama serial Jepang ini sangat diminati oleh masyarakat. Memiliki 9 episode penayangan, First Love menampilkan kisah romansa antara seorang pria dan seorang wanita yang menelusuri kembali ingatan mereka tentang cinta pertama yang tak terlupakan.

Naskah First Love digarap langsung oleh Yuri Kanchiku. Serial romantis Jepang ini terinspirasi dari lagu First Love (1998) dan Hatsukoi (2018) yang merupakan hasil karya dari Hikaru Utada.

Yae Noguchi (Hikari Mitsushima) dan Harumichi Namiki (Takeru Satoh), keduanya bertemu pertama kali di tahun 1990-an, saat sedang menempuh pendidikan.

Semakin dekat, keduanya tumbuh bersama hingga memasuki tahun 2000-an. Yae Noguchi memiliki cita-cita ingin menjadi seorang pramugari. Namun, takdir nampaknya berkata lain. Noguchi mengalami sebuah kecelakaan yang mau tidak mau dia harus merelakan impiannya itu.

Sementara itu, Harumichi Namiki memiliki impian untuk menjadi pilot angkatan udara Jepang. Namun, keinginannya seketika terhenti dan menjadikannya berkiprah ke arah lain.

Takdir mempertemukan kembali keduanya setelah mereka sempat terpisah selama dua puluh tahun. Diperjumpaannya itu, mereka saling menceritakan bagaimana mereka dapat bertahan hidup hingga saat ini.

Setelah keduanya kembali terhubung, Noguchi dan Namiki akhirnya menyadari akan betapa istimewanya cinta pertama mereka yang tidak terlupakan.

Pemeran

Hikari Mitsushima - Yae Noguchi Takeru Satoh - Harumichi Namiki Rikako Yagi - Yae Noguchi (muda) Taisei Kido - Harumichi Namiki (muda) Kaho - Tsunami Minami - Yuu Namiki Akiyoshi Nakao - Bonji Towa Araki - Tsuzuru Aoi Yamada -Komori Gaku Hamada - Ohtaro Osamu Mukai - ahli bedah otak Arata Iura - Akihiko Kyoko Koizumi - Kihako Noguchi

Profil Hikari Mitsushima (Yae Noguchi)

Nama: Hikari Mitsushima

Tanggal lahir: 30 November 1985

Tempat lahir: Okinawa, Jepang

Tinggi: 162 cm.

Golongan darah: A

Keluarga: Shinnosuke Mitsushima (adik laki-laki)

Instagram: hikarimitsushima



Beberapa drama series yang diperankan Hikari Mitsushima

1. 10 Count to the Future / Mirai e no 10 Count (2022)

2. First Love: Hatsukoi (Netflix / 2022)

3. Prison Princesses / Kangoku no Ohimesama (2017)

4. Quartet ( 2017)

5. Totto Television / Totto Terebi ( 2016)

6. Love That Makes You Cry / Itsuka Kono Koi wo Omoidashite Kitto Naite Shimau ( 2016)

7. Oto's Mother (ep.1-voice,6)

8. The Gutsy Frog / Dokonjo Gaeru (2015)

Profil Takeru Satoh (Harumichi Namiki)

Nama: Takeru Satoh

Tanggal lahir: 21 Maret 1989

Tempat lahir: Prefektur Saitama, Jepang

Tinggi: 170cm

Golongan darah: A

Beberapa drama series Takeru Satoh

– 100 mankai Ieba Yokatta ( 2023)

– First Love: Hatsukoi (Netflix / 2022)

– An Incurable Case of Love | Koi wa Tsuzuku yo Dokomademo ( 2020)

– Stepmom and Daughter Blues / Gibo to Musume no Blues ( 2018)

– Half Blue Sky / Hanbun, Aoi (2018)

– The Emperor's Cook / Tenno no Ryoriban (2015).

