Duh, Penonton Piala Dunia 2022 di Qatar Terancam Terkena Flu Unta

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Sebuah laporan terbaru menyatakan flu unta atau sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS) adalah risiko baru bagi para penggemar Piala Dunia di Qatar.

Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal New Microbes and New Infections telah menjelaskan hal ini, dalam makalah berjudul "Risiko infeksi yang terkait dengan Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar" diterbitkan pada 22 November.

"Piala Dunia FIFA 2022 akan diselenggarakan pada saat dua Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat dari Kepedulian Internasional (PHEIC) bersamaan. Ini adalah pandemi COVID-19 dan wabah cacar monyet 2022. Sehubungan dengan COVID-19, jumlah kasus di Qatar terus dilaporkan dengan rata-rata 321 kasus harian pada November 2022," kata laporan itu dan mengutip contoh Olimpiade Musim Dingin Pyeong Ghang di Korea Selatan, di mana penyakit saluran pernapasan adalah penyebab paling umum dari penyakit tersebut.

Selain COVID, laporan tersebut menekankan pada Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS). Beberapa pakar kesehatan, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melihat MERS berpotensi menimbulkan pandemi.

Virus MERS ditransfer ke manusia dari unta dromedaris yang terinfeksi. MERS-CoV telah diidentifikasi pada dromedari di beberapa negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Secara total, 27 negara telah melaporkan kasus sejak 2012, menyebabkan 858 kematian yang diketahui akibat infeksi dan komplikasi terkait.

"Data epidemiologis dari Qatar menunjukkan terjadinya 28 kasus MERS (kejadian 1,7 per 1.000.000 populasi) dan sebagian besar kasus memiliki riwayat kontak dengan unta," kata laporan penelitian tersebut.

Baca Juga : WABAH MERS: Korsel Yakini Bisa Segera Atasi Tuntas

Laporan itu juga menambahkan bahwa orang dengan risiko lebih besar harus menghindari kontak dengan dromedaris. unta, minum susu unta mentah atau air seni unta, atau makan daging yang belum dimasak dengan benar.

Unta dromedaris atau unta Arab adalah unta berpunuk satu. Ini adalah salah satu spesies unta tertinggi. Itu ditemukan terutama di Timur Tengah.

Gejala flu unta

Baca Juga : Jusuf Kalla Peringatkan WNI Soal Wabah MERS

Gejala MERS berkisar dari asimtomatik atau gejala pernapasan ringan hingga penyakit pernapasan akut yang parah dan kematian.

Gejala khas MERS adalah demam, batuk, dan sesak napas. Terkadang pasien menunjukkan gejala gastrointestinal seperti diare.

Penyakit ini juga bisa menjadi parah dapat menyebabkan gagal napas yang membutuhkan ventilasi mekanis dan dukungan di unit perawatan intensif.

Virus ini menyebabkan penyakit yang lebih parah pada orang tua, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, dan mereka yang memiliki penyakit kronis seperti penyakit ginjal, kanker, paru-paru kronis. penyakit, dan diabetes.

Flu unta atau sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS) ditularkan terutama kepada orang-orang dari unta yang terinfeksi. Kadang-kadang bahkan dapat menyebar di antara orang-orang dari kontak yang dekat dan tidak terlindungi.

Menurut Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja AS, seseorang yang mengalami penyakit saluran pernapasan bawah akut yang parah dan yang telah berada di fasilitas kesehatan di wilayah dengan kelompok kasus yang dilaporkan dalam waktu 14 hari sebelum timbulnya penyakit harus dievaluasi untuk MERS .

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, saat ini tidak ada vaksin atau pengobatan khusus untuk MERS. Namun, ada beberapa vaksin untuk MERS yang sedang dikembangkan. Pengobatan berdasarkan kondisi klinis seseorang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :