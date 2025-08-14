JMFW 2026 Targetkan Transaksi Rp161 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA — Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2026 siap kembali digelar. Diharapkan menjadi kiblat tren busana modest masa depan dan mendulang lebih banyak transaksi.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi menyampaikan, JMFW 2026 ditargetkan meraih potensi transaksi US$10 juta atau sekitar Rp161,23 miliar, setelah tahun lalu mampu mencapai US$20,4 juta.

Dia berharap, capaian aktualnya bisa melampaui angka capaian sebelumnya seiring dengan semakin luasnya partisipasi dan jangkauan JMFW.

Baca Juga Sebanyak 100 Desainer dan 1.000 Koleksi Fashion Tampil di JMFW 2026

"Kami ingin JMFW 2026 bisa mencapai target US$10 juta. Harapannya, capaian tahun ini bisa lebih dari capaian tahun sebelumnya," kata Fajarini di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Sejak pertama kali diluncurkan pada 2021, JMFW terus mencatat capaian positif. Pada 2024, JMFW berhasil menghadirkan lebih dari 239 jenama lokal yang menampilkan lebih dari 1.000 koleksi modest fashion.

JMFW 2025 juga sukses mencatatkan potensi transaksi sebesar US$20,40 juta, melampaui target awal yang ditetapkan sebesar US$3 juta.

Menjelang puncak acara, Fajarini mengungkapkan akan ada sederet kegiatan mulai dari seminar, hingga fasilitasi pitching dengan pelaku modest fashion di luar negeri.

"Sehingga nanti 6-9 November 2025 sudah ada buyernya," imbuhnya.

Adapun, puncak acara JMFW 2026 akan digelar pada 6-9 November 2025 di Kartika Expo Balai Kartini, Jakarta. Lokasi baru ini dipilih agar lebih terjangkau dan lebih dekat dari masyarakat.

Rangkaian kegiatan pada puncak acara akan mencakup 12 parade gelaran busana, pameran dagang (trade show), gelar wicara (talkshow), penjajakan bisnis (business matching), hingga acara penghargaan (award show).

JMFW 2026 juga akan menghadirkan lebih dari 100 desainer, lebih dari 1.000 koleksi jenama, dan menargetkan 8.000 pengunjung selama empat hari kegiatan.