Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
JMFW 2026 Targetkan Transaksi Rp161 Miliar/JMFW
Fashion

JMFW 2026 Targetkan Transaksi Rp161 Miliar

Mutiara Nabila
Mutiara Nabila
 Kamis, 14 Agustus 2025 - 10:09
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2026 siap kembali digelar. Diharapkan menjadi kiblat tren busana modest masa depan dan mendulang lebih banyak transaksi.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi menyampaikan, JMFW 2026 ditargetkan meraih potensi transaksi US$10 juta atau sekitar Rp161,23 miliar, setelah tahun lalu mampu mencapai US$20,4 juta.

Dia berharap, capaian aktualnya bisa melampaui angka capaian sebelumnya seiring dengan semakin luasnya partisipasi dan jangkauan JMFW.

Baca Juga Sebanyak 100 Desainer dan 1.000 Koleksi Fashion Tampil di JMFW 2026

"Kami ingin JMFW 2026 bisa mencapai target US$10 juta. Harapannya, capaian tahun ini bisa lebih dari capaian tahun sebelumnya," kata Fajarini di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Sejak pertama kali diluncurkan pada 2021, JMFW terus mencatat capaian positif. Pada 2024, JMFW berhasil menghadirkan lebih dari 239 jenama lokal yang menampilkan lebih dari 1.000 koleksi modest fashion. 

JMFW 2025 juga sukses mencatatkan potensi transaksi sebesar US$20,40 juta, melampaui target awal yang ditetapkan sebesar US$3 juta.

Baca Juga Alhamdulillah, Transaksi Potensial JMFW 2025 Capai US$20,4 Juta

Menjelang puncak acara, Fajarini mengungkapkan akan ada sederet kegiatan mulai dari seminar, hingga fasilitasi pitching dengan pelaku modest fashion di luar negeri. 

"Sehingga nanti 6-9 November 2025 sudah ada buyernya," imbuhnya.

Adapun, puncak acara JMFW 2026 akan digelar pada 6-9 November 2025 di Kartika Expo Balai Kartini, Jakarta. Lokasi baru ini dipilih agar lebih terjangkau dan lebih dekat dari masyarakat.

Baca Juga JMFW 2025 Resmi Digelar, Targetkan Transaksi US$3 Juta

Rangkaian kegiatan pada puncak acara akan mencakup 12 parade gelaran busana, pameran dagang (trade show), gelar wicara (talkshow), penjajakan bisnis (business matching), hingga acara penghargaan (award show). 

JMFW 2026 juga akan menghadirkan lebih dari 100 desainer, lebih dari 1.000 koleksi jenama, dan menargetkan 8.000 pengunjung selama empat hari kegiatan.

Penulis : Mutiara Nabila
Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Sinyal di Saham Telkom (TLKM) Setelah Lampaui Target Harga
Premium

Sinyal di Saham Telkom (TLKM) Setelah Lampaui Target Harga

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025
Premium

Beda Ramalan Analis vs Pengusaha Semen Hadapi Semester II/2025

Hashim Djojohadikusumo Continues Adding Stake in Surge (WIFI)
Premium

Hashim Djojohadikusumo Continues Adding Stake in Surge (WIFI)

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Sebanyak 100 Desainer dan 1.000 Koleksi Fashion Tampil di JMFW 2026
Manufaktur

Sebanyak 100 Desainer dan 1.000 Koleksi Fashion Tampil di JMFW 2026

21 jam yang lalu
Jakarta Muslim Fashion Week 2025
Jasa & Niaga

Jakarta Muslim Fashion Week 2025

10 bulan yang lalu
Kolaborasi Modest Fashion dari Serat Rayon APR di JMFW 2024
Fashion

Kolaborasi Modest Fashion dari Serat Rayon APR di JMFW 2024

1 tahun yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

JMFW 2026 Targetkan Transaksi Rp161 Miliar
Fashion

JMFW 2026 Targetkan Transaksi Rp161 Miliar

47 menit yang lalu
Wijaya 80 Rilis Vinyl "Perjumpaan", Sold Out Dalam 2 Pekan!
Entertainment

Wijaya 80 Rilis Vinyl "Perjumpaan", Sold Out Dalam 2 Pekan!

3 jam yang lalu
Lutut Sakit Saat Jalan atau Olahraga? Periksa di Mayapada Hospital
Health

Lutut Sakit Saat Jalan atau Olahraga? Periksa di Mayapada Hospital

17 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Daftar 20++ Promo Makanan Edisi Kemerdekaan Khusus Bulan Agustus 2025

2

Lutut Sakit Saat Jalan atau Olahraga? Periksa di Mayapada Hospital

3

Promo Minuman Spesial Kemerdekaan 17 Agustus 2025, Semua Serba Rp8.000!

4

Dari Kebaya Encim hingga Baju Pangsi, Ini Pakaian Adat Betawi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes
Entertainment

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris
Info Travel

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter
Entertainment

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro