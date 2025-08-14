Ciri-ciri Teman Toxic, Awas Dimanfaatkan!

Bisnis.com, JAKARTA - Hubungan toxic bukan hanya bisa terjadi dalam jalinan asmara, namun juga dalam keluarga, bahkan pertemanan.

Dilansir dari bolde, gaslighting, suatu bentuk manipulasi psikologis, bukan hanya sesuatu yang terjadi dalam hubungan romantis atau tempat kerja hal ini juga dapat muncul dalam persahabatan.

Mengenali tanda-tandanya sejak dini dapat membantu Anda menjaga kesehatan emosional dan memutuskan apakah persahabatan itu layak dipertahankan.

Berikut 13 taktik gaslighting yang mungkin digunakan dan ciri-ciri teman toxic.

1. Playing victim

Teman toxic Anda mungkin sering berperan sebagai korban, mengalihkan kesalahan dari diri mereka sendiri kepada Anda. Taktik ini sering kali memutarbalikkan keadaan agar tampak tidak bersalah, terlepas dari keterlibatan mereka yang sebenarnya.

Mereka ingin Anda merasa bersalah atas hal-hal yang tidak Anda lakukan, sehingga mereka merasa diuntungkan. Selain itu, jika mereka terus-menerus menggambarkan diri mereka sebagai orang yang disalahpahami, Anda mungkin mendapati diri Anda meminta maaf secara tidak perlu. Menurut Dr. Robin Stern, penulis The Gaslight Effect, ini adalah manuver klasik untuk menabur kebingungan dan keraguan diri pada orang lain.

2. Meremehkan Perasaan Anda

Teman yang toksik mungkin sering kali mengabaikan emosi atau kekhawatiran Anda, membuat Anda mempertanyakan validitasnya. Dengan mengatakan hal-hal seperti "Kamu bereaksi berlebihan" atau "Ini bukan masalah besar," mereka meremehkan pengalaman Anda. Pengabaian ini dapat membuat Anda meragukan perasaan Anda, sehingga mereka lebih mudah mengendalikan narasi. Hal ini menciptakan dinamika di mana perasaan mereka selalu diprioritaskan daripada perasaan Anda. Ingat, teman sejati menghargai emosi Anda sama seperti emosi mereka sendiri.

3. Memutarbalikkan Kebenaran

Teman yang toksik sering kali memiliki bakat untuk memutarbalikkan kebenaran agar sesuai dengan narasi mereka. Mereka mungkin memutarbalikkan kata-kata atau ingatan Anda tentang peristiwa masa lalu, membuat Anda mempertanyakan ingatan Anda. Taktik ini sangat berbahaya karena dapat membuat Anda meragukan intuisi dan ingatan Anda. Dr. Elizabeth Loftus, seorang psikolog kognitif, mencatat bahwa ingatan manusia bersifat fleksibel, yang membuat taktik ini sangat efektif. Terlalu bergantung pada pengalaman masa lalu yang sama dapat membuat Anda merasa terjebak dalam versi cerita mereka.

4. Menggunakan Pujian Tak Langsung

Pujian tak langsung adalah cara yang halus namun efektif untuk mengikis kepercayaan diri Anda. Seorang teman yang toxic mungkin mengatakan hal-hal seperti, "Kamu terlihat hebat sekali," yang lebih merupakan penghinaan daripada pujian. Komentar-komentar ini dirancang untuk membuat Anda merasa rendah diri sambil terlihat seolah-olah mereka baik. Triknya terletak pada penyampaiannya—dibungkus dengan kepositifan yang cukup untuk membuat Anda ragu-ragu apakah Anda dihina atau dipuji. Seiring waktu, komentar-komentar ini dapat mengikis harga diri Anda.

5. Menciptakan Rasa Ragu

Seorang teman yang manipulatif mungkin menanamkan benih keraguan tentang hubungan atau keputusan Anda yang lain. Mereka mungkin mempertanyakan penilaian Anda, membuat Anda ragu-ragu terhadap pilihan dan insting Anda. Taktik ini sangat efektif karena mengisolasi Anda, membuat Anda lebih bergantung pada mereka. Menurut sebuah studi dalam Journal of Social and Personal Relationships, merasa tidak didukung dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental Anda. Semakin Anda bergantung pada pendapat mereka, semakin besar pengaruh mereka terhadap Anda.

6. Meremehkan Pencapaian Anda

Teman yang toxic mungkin meremehkan kesuksesan Anda, membuat Anda merasa pencapaian Anda tidak signifikan. Mereka bisa meremehkan kerja keras Anda dengan komentar seperti, "Itu tidak sesulit itu," atau "Siapa pun bisa melakukannya." Pengabaian ini dimaksudkan untuk membuat Anda merasa rendah diri dan bergantung pada persetujuan mereka. Seiring waktu, hal ini dapat membuat Anda mempertanyakan kemampuan Anda dan mengurangi rasa percaya diri Anda. Anda berhak mendapatkan teman yang merayakan pencapaian Anda, baik besar maupun kecil.