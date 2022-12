Apa itu Healing? Ini Manfaat, Tanda-tanda dan Cara Melakukannya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Akhir-akhir ini, mungkin Anda sering mendengar istilah “healing”. Secara bahasa, healing adalah penyembuhan. Akan tetapi, makna healing kini sangat luas. Bahkan, ada yang memaknai healing sebagai suatu cara untuk melepas penat.

Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas seputar self healing. Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Apa Itu Healing?

Seperti yang sudah disinggung di awal, dalam Bahasa Inggris healing artinya penyembuhan atau sembuh. Kata tersebut kemudian banyak digunakan orang zaman sekarang dan dikenal juga istilah self healing.

Dalam situs Berkey Well Being disebutkan bahwa self healing adalah istilah yang digunakan untuk menyembuhkan kondisi kesehatan emosional yang kurang baik. Pemulihan emosional ini diperlukan agar seseorang tidak merasa stres, trauma, depresi, atau gangguan kesehatan mental lainnya.

Selain diperlukan untuk menyembuhkan gangguan kesehatan mental, ada juga yang menyembuhkan bahwa self healing artinya metode penyembuhan diri yang digunakan untuk mengatasi masalah emosional dan fisik.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa self healing merupakan cara seseorang untuk menyembuhkan dirinya sendiri dari berbagai masalah yang dialaminya.

Manfaat Healing

Self healing memberikan beberapa manfaat yang baik untuk kesehatan mental maupun fisik. Berikut ini sejumlah manfaat self healing yang perlu diketahui.

Membuat seseorang lebih mudah menerima kesalahan.

Dapat menyembuhkan trauma di masa lalu.

Sebagai tindakan pencegahan sebelum sakit.

Menghilangkan anxiety dan stress.

Membantu seseorang mengenali kelebihan dan kekurangannya.

Meningkatkan produktivitas kerja.

Tanda Tanda Butuh Healing

Self healing sebenarnya diperlukan. Akan tetapi, Anda harus mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melakukan healing. Berikut ini sejumlah tanda-tanda butuh healing yang harus dikenali.

1. Muncul perasaan sangat lelah

Rasa lelah merupakan sebuah kondisi yang normal yang bisa dialami setiap orang. Akan tetapi, ketika sudah ditaraf sangat lelah, bisa menjadi indikasi bahwa Anda butuh healing. Rasa lelah ini bisa ditimbulkan oleh aktivitas fisik yang beras atau psikis yang sedang memikirkan banyak hal.

2. Lebih sensitif dan reaktif

Ketika seseorang mengalami lelah yang berlebihan, maka biasanya akan lebih sensitif dan reaktif. Kondisi ini dapat dilihat dari cara seseorang menghadapi sebuah kondisi. Ia akan lebih mudah menang dan merasa mood swing.

3. Sulit fokus

Saat Anda mulai kehilangan fokus akibat banyak hal yang dipikirkan, maka tak ada salahnya untuk istirahat sejenak dan melakukan healing. Dengan healing, harapannya Anda bisa kembali fokus untuk menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas lainnya.

Cara Self Healing

Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk menyembuhkan dirinya dari berbagai masalah yang dihadapi. Berikut ini sejumlah contoh healing yang dapat menjadi inspirasi untuk Anda.

1. Melakukan me time

Me time adalah waktu luang yang digunakan untuk diri sendiri. Aktivitas ini bisa membuat Anda lebih tenang dan nyaman. Saat me time, Anda juga bisa lebih mengenal diri sendiri dan menerima semua kekurangan dan kelebihan yang dimiliki.

2. Meditasi

Cara self healing lainnya yaitu meditasi. Kegiatan ini berguna untuk meningkatkan fokus, mengelola emosi, dan meningkatkan kesadaran diri sendiri. Cara meditasi sangat beragam, misalnya dengan beribadah secara khusyuk atau sekarang duduk di ruangan yang tenang sembari mengelola pernapasan.

3. Melakukan kegiatan positif

Cara lain yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan diri sendiri yaitu dengan melakukan kegiatan yang positif. Saat merasa lelah, Anda bisa beristirahat sejenak kemudian melakukan kegiatan lain seperti menekuni hobi, melakukan kursus, olahraga, membaca buku, atau mendengarkan musik. Tujuannya agar Anda bisa lebih tenang dan dapat menjalankan aktivitas dengan lebih baik.

Itulah penjelasan mengenai healing, semoga bisa membantu anda dalam menyembuhkan diri dari berbagai masalah.

