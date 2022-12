Kekurangan Vitamin dan Nutrisi Bisa Picu Migrain

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam studi yang diterbitkan oleh Nutritional Neuroscience, pertama kali ditemukan bahwa 1.838 dari 8.953 peserta yang terlibat dalam National Health and Nutrition Examination Survey dari tahun 1999–2004 adalah orang yang menderita migrain.

Penelitian menganalisis data untuk menemukan hubungan antara diet khususnya menggunakan indeks nutrisi prognostik atau PNI dan contoh sakit kepala parah serta migrain.

Temuan menunjukkan bahwa malnutrisi ringan, sedang, dan berat terkait dengan peserta yang mengalami sakit kepala lebih sering.

Penelitian juga mencatat bahwa pola makan penderita sakit kepala parah dan migrain cenderung kekurangan vitamin dan nutrisi seperti serat makanan, folat total, riboflavin, selenium, kalium, dan magnesium, serta vitamin A, vitamin B6, vitamin B12 , vitamin C, dan vitamin K. Di sisi lain, mereka minum lebih banyak kopi dan mengonsumsi lebih banyak teobromin sesuatu yang ditemukan dalam cokelat. Tim menyimpulkan bahwa diet (khususnya PNI) dikaitkan dengan risiko dan tingkat keparahan migrain.

"Migrain bisa dipicu oleh kadar gula darah yang rendah," jelas Greene. "Jika seseorang melakukan interval yang lama di antara waktu makan, melewatkan waktu makan, atau memotong kelompok makanan utama, khususnya karbohidrat, ini dapat menyebabkan kadar gula darah turun." kata Sydney Greene, MS, RD, dilansir dari Eat This, Not That!

"Selain itu, kekurangan gizi yang berkepanjangan biasanya menyebabkan kekurangan vitamin dan mineral," kata Greene, sementara juga mencatat bahwa "kekurangan beberapa vitamin (kebanyakan vitamin B) dan mineral magnesium dapat menyebabkan migrain yang lebih parah." Tambahnya.

