Avatar:The Way of Water Cetak Rekor Pendapatan US$1 Miliar Tercepat di Box Office

Bisnis.com, JAKARTA - Film "Avatar:The Way of Water" besutan sutradara kawakan James Cameron berhasil menjadi film tercepat yang meraih US$1 miliar AS secara global setelah perilisannya di bioskop-bioskop seluruh dunia.

Hanya dalam waktu dua minggu atau 14 hari film ini berhasil melewati pencapaian yang didambakan setiap film ketika masuk ke box office.

Secara total hanya tiga film yang rilis pada 2022 dan bisa melampaui pendapatan dengan angka miliaran dolar.

Avatar The Way of Water mengalahkan "Top Gun: Maverick" yang butuh 31 hari untuk melewati US$1 miliar dan "Jurassic World Dominion" butuh waktu empat bulan untuk mencapai lebih dari US$1 miliar.

"The Way of Water" adalah yang tercepat mencapai target 1 miliar dolar AS di 2022, menyusul pencapaian film Marvel "Spider-Man: No Way Home" di 2021.

Film "Spider-Man: No Way Home" tercatat bisa menghasilkan 1 miliar dolar AS dalam waktu 12 hari sejak dirilis pertama kali.

Berbagai faktor yang melengkapi kesuksesan film ini selain dirilis bertepatan dengan liburan akhir tahun, kelanjutan film ini juga memang sudah dinantikan oleh penggemarnya.

Secara total, film yang ada di bawah naungan Disney itu telah menghasilkan 317,1 juta dolar AS di Amerika Utara dan 712,7 juta di luar negeri.

Menjadikan total pendapatannya secara total berjumlah 1.025 miliar dolar AS dan akhirnya melampaui pencapaian "Jurassic World Dominion" sebagai film berpenghasilan kotor tertinggi kedua tahun ini.

James Cameron memperkirakan film dengan budget 350 juta dolar AS itu bisa meraup pendapatan hingga 2 miliar dolar AS.

Hal itu tidak mengherankan mengingat "Avatar" pada 2009 didapuk sebagai film legendaris yang berhasil meraih angka pendapatan besar secara global dengan 2,97 miliar dolar AS.

