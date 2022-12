Intip Review dan Sinopsis Avatar: The Way of Water

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Film Avatar 2 atau Avatar: The Way of Water tengah tayang serentak di bioskop tanah air sejak Rabu (14/12/2022) kemarin. Film ini sangat dinantikan selama 13 tahun.

Film Avatar: The Way of Water ini merupakan film pertama dari empat sekuel yang akan dirilis sejak film pertama yang telah tayang pada 2009 silam.

Para tokoh inti di film Avatar: The Way of Water ini adalah Jake ( Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldana), Neteyam (Jamie Flatters), Lo’ak (Britain Dalton), Kiri (Sigourney Weaver), hingga Tuk (Trinity Bliss).

Film Avatar: The Way of Water menjadi sekuel dengan jarak perilisan terlama dari film pertamanya. Avatar 2 ini mengisahkan tentang Jake Sully yang tinggal bersama dengan keluarga barunya yang terbentuk di planet Pandora. Namun, sayangnya ancaman baru justru datang dari dunia Pandora maupun dunia nyata.

Jake dan Neytiri memiliki tiga anak kandung yaitu Neteyam (Jamie Flatteres), Lo'ak (Britain Dalton), dan Tuk (Trinity Jo-Li Bliess). Kemudian Jake dan istrinya ini memutuskan untuk mengangkat seorang putri bernama Kiri (Sigourney Weaver). Merekalah yang mendapatkan waktu layar paling banyak dalam film ini.

Anak-anak muda ini harus meninggalkan rumah mereka yang terkepung oleh musuh lama Jake, Kolonel Quaritch (Stephen Lang), dia terbunuh di film terakhir. Kemudian Quaritch akan bangkit dari kematian dan bertekad untuk membalas dendam.

Dalam misi balas dendamnya, Quaritch membentuk sebuah tim Avatar agar dirinya dapat melakukan perang dengan suku Na'Vi Jake dan Neytiri.

Keluarga Jake memutuskan untuk merantau. Jake mengira dia dan keluarganya akan aman jika mereka bersembunyi bersama orang-orang karang klan Metkayina.Tonowari (Cliff Curtis) merupakan sosok pemimpin dari orang-orang karang di klan Metkayina.

Tonowari memiliki pasangan bernama Ronal (Kate Winslet). Sebagai seorang pemimpin, Tonowari sangatlah dihormati oleh para warga klan Metkayina. Tak hanya itu, Tonowari juga banyak mengajari beberapa hal kepada Jake.

Serupa dengan nasib para orang tua lainnya, dia juga dihadapkan dengan beberapa masalah yang disebakan dari anak remajanya.

Keputusan Jake untuk bersembunyi di klan yang dipimpin oleh Tonowari itu ternyata salah. Sebab, Jake terus terlibat dalam pertikaian yang tidak bisa dihindari.

Berdurasi 3 jam 12 menit, sutradara avatar 2 James Cameron, mengemas film ini dengan visual yang apik, luar biasa. Penonton akan dibuat tercengang ketika melihat dunia Pandora. Terlebih, Cameron sukses menampilkan visual biota laut, terumbu karang, biota laut seperti nyata. Cameron telah mendorong batas keyakinannya lebih jauh lagi, Avatar 2 bermain dengan 3D dan frame rate yang tinggi.

Setiap karakter baru menjadi penyegar di film avatar 2. Terlebih karakter dari anak Jake. Dalam film ini, Lo'ak menjadi seseorang yang pemberani, dia merasa sangat tertantang untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa dirinya adalah seorang petarung yang hebat.

Kemudian ada Neteyam, dia adalah anak pertama Jake. Sebagai anak sulung, Neteyam harus memikul tanggung jawab yang berat untuk memberikan contoh yang baik dan harus selalu melindungi adik-adiknya.



Sementara Kiri, anak angkat Jake, dia harus bertarung melawan rasa ketidakpercayaan diri lantaran terus merasa berbeda dari anak-anak kandung lainnya. Lalu ada sosok Tuk, dia hadir sebagai anak bungsu yang memiliki kepribadian yang penuh dengan keriangan.

