Viral di Twitter! Begini Cara Memunculkan Jamur Cordyceps di Layar Laptop dan PC

Bisnis.com, SOLO - The Last of Us menjadi salah satu film yang viral dan sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat di tanah air.

Bagaimana tidak, film ini disebut menyajikan tontonan yang lain daripada yang lain. Apalagi, aktris senior tanah air, Christine Hakim, ikut megambil peran penting dalam film ini.

Salah satu hal yang menarik dari film The Last of Us adalah jamur Cordyceps. Dikisahkan jika jamur ini adalah sumber malapetaka bagi umat manusia di dunia.

Manusia yang terserang jamur Cordyceps akan berubah menjadi zombie yang bisa membahayakan manusia lain.

Dalam episode keduanya, diceritakan jika pandemi jamur Cordyceps ini sudah merebak sampai ke Jakarta. Mengacu pada alasan ini, Google punya cara sendiri untuk membuat penggemar tertarik.

Google bisa membuat layar PC dan laptopmu terserang jamur Cordyceps jika mengetikkan salah satu dari dua kata kunci ini "The Last of Us" atau "Cordyceps".

Bagaimana cara memunculkan jamur Cordyceps di PC atau laptop?

1. Buka browser seperti biasa.

2. Ketikkan salah satu kata kunci The Last of Us" atau "Cordyceps".

3. Di bagian bawah layar akan ada gambar jamur berwarna merah muda, klik saja jamurnya.

4. Setelah klik, maka perlahan-lahan layar kamu akan dipenuhi oleh jamur Cordyceps.

Meski demikian, kamu tak perlu khawatir sebab ini tidak berbahaya. Kamu bisa menghilangkannya dengan klik tombol keluar.

