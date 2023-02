Film Ant-Man and the Wasp: Quantumania Targetkan US$255 Juta Secara Global

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Film ketiga waralaba pahlawan super dari manusia semut dari Marvel Studio yaitu Ant-Man and The Wasp: Quantumania menargetkan untuk mendapatkan total sekitar US$255 juta atau Rp3,8 triliun di box office secara global pada pekan debutnya.

Dikutip melalui laman Variety, Rabu (15/2/2023) film yang dipastikan tayang mulai Rabu (15/2/2023) di seluruh bioskop Indonesia ini menargetkan pendapatan di pasar di luar Amerika Utara setidaknya US$160 juta atau Rp2,4 triliun.

Adapun, khusus China sebagai salah satu pasar box office terbesar ditargetkan untuk bisa mengantongi pendapatan hingga US$35—US$55 juta atau sekitar Rp530—Rp834 miliar.

Sementara itu, untuk pasar di Amerika Utara, film rilogy Ant-Man itu diproyeksikan meraup antara US$95—US$100 juta atau sekitar Rp1,4—Rp1,5 triliun selama akhir pekan Jumat (17/2) hingga Minggu (19/2) atau mencapai US$110 juta yaitu sekitar Rp1,6 triliun hingga Senin (20/2/2023).

Sekadar informasi, Ant-Man and the Wasp: Quantumania disutradarai oleh Peyton Reed. Film ini menjadi film pertama yang membuka fase kelima Marvel Cinematic Universe (MCU).

Fase lima selanjutnya akan dimulai dengan menampilkan film Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Marvels, Captain America: New World Order, Thunderbolt, dan Blade.

Aktor Paul Rudd dan Evangeline Lilly kembali bermain peran di film ketiga ini, bersama pemeran-pemeran lainnya termasuk Jonathan Majors yang debut sebagai villain Kang the Conqueror.

Berdasarkan perkiraan box office Amerika, film Ant-Man ketiga ini berdengung di bawah judul-judul Marvel baru-baru ini seperti Doctor Strange in Multiverse of Madness dengan pendapatan US$185 juta, Thor: Love and Thunder di angka US$144 juta dan Black Panther: Wakanda Forever di US$181 juta.

Sebelumnya, seri pertama film Ant-Man berhasil meraih keuntungan sekitar US$518 Juta. Sementara itu, untuk seri keduanya yang berjudul Ant- Man and The Wasp, berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar US$622 Juta.

Meski begitu, target MCU untuk film ketiga Ant-Man ini telah menemui tantangan pertamanya yaitu berdasarkan hasil peninjauan dari situs laporan Rotten Tomatoes dengan penilaian atas film ini yang mendapat hasil 55 persen melalui 135 pendapat dari ulasan kritikus.

