Marvel Studios Rilis Trailer Pertama Guardians Of The Galaxy Vol. 3 di CCXP22

Bisnis.com, JAKARTA – Marvel Studios resmi meluncurkan trailer untuk Guardians of the Galaxy Vol. 3 di agenda Comic-Con Experience 2022 (CCXP22) di Sao Paulo, Brasil.

Presiden Marvel Studios Kevin Feige mengungkap, Zoe Saldana yang berperan sebagai Gamora dalam franchise tersebut akan kembali hadir, apabila sebelumnya karakter tersebut harus tewas dalam film The Avengers Infinity Wars.

Dia menjelaskan, bahwa di Marvel Studios Guardians of the Galaxy Vol. 3 kelompok tersebut terlihat sedikit berbeda, sebab Chris Pratt (Peter Quill) yang masih berduka karena kehilangan Gamora, harus mengumpulkan timnya untuk mempertahankan alam semesta sekaligus melindungi salah satu dari mereka.

“Sebuah misi yang jika tidak berhasil diselesaikan sangat mungkin mengarah pada akhir dari Guardians seperti yang kita kenal,” ujarnya lewat rilisnya, Sabtu (3/12/2022).

Film ketiga ini akan mengeksplorasi asal-usul Rocket Raccoon (Bradley Cooper) dan kembalinya Gamora yang dibintangi oleh Zoe Saldana. Bahkan, turut menjadi pintu masuk megah bagi Adam yang diperankan Will Poulter.

Untuk diketahui, Adam Warlock merupakan makhluk buatan berkekuatan super yang diciptakan untuk menghancurkan Guardians of the Galaxy. Meski begitu, karakter High Evolutionary yang diperankan oleh Chukwudi Iwuji akan menjadi penjahat utamanya, yang telah menciptakan Rocket Raccoon.

Menurut pantauan Bisnis, cuplikan perdana dari Guardians of the Galaxy Vol.3 dimulai dengan para penjaga mendarat di planet baru yang penuh dengan alien berbentuk binatang yang melempari mereka dengan batu.

Cuplikan pun ditutup dengan Groot, yang dikenal hanya mengatakan I am Groot, di film ketiga tersebut menambah kosakatanya dengan We are Groot saat dia mengeluarkan lengan ekstra dan meledakkan laser secara berurutan dengan Star-Lord.

Film ini akan menampilkan banyak wajah familiar, termasuk Chris Pratt sebagai Star-Lord, Dave Bautista sebagai Drax the Destroyer, Vin Diesel sebagai Groot, Karen Gillan sebagai Nebula, Pom Klementieff sebagai Mantis, Sean Gunn sebagai Kraglin dan Elizabeth Debicki sebagai Ayesha. Kemudian, juga hadir Maria Balakova sebagai Cosmo the Space Dog.

James Gunn kembali menjadi sutradara dan penulis naskah untuk film Guardians of the Galaxy Vol.3 sebelum meninggalkan MCU dan bergerak menuju DC Studios sebagai co-CEO. Film ini akan tayang di bioskop pada 5 Mei 2023.

