Akun Twitter Gratisan Dihapus dari Rekomendasi 'For You' Mulai 15 April 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Twitter akan mencegah postingan dari akun yang belum diverifikasi alias akun gratis muncul di umpan algoritmik "For You" mulai 15 April 2023.

Berdasarkan kebijakan baru yang diumumkan CEO Twitter Elon Musk itu, hanya kiriman yang berasal dari akun Twitter Blue berbayar atau terverifikasi yang memenuhi syarat untuk berada di rekomendasi Twitter "For You", yang menampilkan tweet dari akun-akun di platform tersebut.



"Mulai 15 April, hanya akun terverifikasi yang memenuhi syarat untuk berada dalam rekomendasi For You," tulis Musk seperti dikutip dari Mac Rumors, Selasa (28/3/2023).



Menurutnya, keputusan untuk tidak lagi merekomendasikan tweet dari akun yang tidak memiliki lencana terverifikasi biru adalah satu-satunya cara realistis untuk menangani kawanan bot AI tingkat lanjut yang mengambil alih.



Dalam cuitan yang sama, Musk juga menegaskan bahwa kemampuan untuk memilih dalam jajak pendapat di platform media sosial itu juga memerlukan verifikasi untuk alasan yang sama.



"Jika tidak, ini adalah pertempuran yang kalah tanpa harapan. Voting dalam jajak pendapat akan memerlukan verifikasi untuk alasan yang sama," tambah Musk.



Dalam postingan sebelumnya, Musk mengatakan bahwa verifikasi berbayar secara signifikan meningkatkan biaya penggunaan bot dan membuatnya lebih mudah untuk diidentifikasi.



Adapun Tab "For You" merupakan umpan berbasis algoritma yang diberikan Twitter kepada penggunanya yang berisi campuran konten dari akun yang diikuti pengguna serta tweet yang direkomendasikan.



Artinya lewat kebijakan ini, nantinya hanya cuitan dari pelanggan berbayar yang akan direkomendasikan melalui For You Twitter kepada pengguna lain.



Desember tahun lalu, Twitter meluncurkan kembali opsi berlangganan Twitter Blue setelah sebelumnya tanda centang biru kerap digunakan oleh pelaku bisnis, selebritas, dan individu terkenal lainnya.



Kini siapapun bisa berlangganan Twitter Blue dengan dikenakan biaya US$11 per bulan bagi yang berlangganan melalui pembelian dalam aplikasi di ponsel mereka.



Sedangkan yang berlangganan melalui situs web Twitter dikenakan biaya US$7 per bulan.



Twitter mengumumkan pada pekan lalu bahwa per 1 April 2023 mereka akan mulai menghentikan program terverifikasi lawas dan menghapus tanda centang terverifikasi lawas.



Platform media sosial itu mengundang pengguna dengan tanda centang biru untuk mendaftar ke Twitter Blue untuk mempertahankan centang biru mereka, atau jika tidak, mereka akan kehilangannya.

