Akhirnya, Jisoo BLACKPINK Rilis Debut Solo Bertajuk 'ME'

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah penantian panjang oleh para BLINK, Jisoo BLACKPINK akhirnya resmi debut solo tepat pada hari ini, Jumat (31/3/2023). Debut solo Jisoo bertajuk 'ME' ini hadir dengan dua proyek lagu.

Akhirnya proyek ini telah dirilis setelah poster pertamanya pada 5 Maret lalu yang menghebohkan BLINK. Dilanjutkan dengan visual film yang dirilis pada tanggal 15 Maret dan 21 Maret, sebuah poster dengan daftar lagu dan kredit lagu ME pada tanggal 27 Maret, dan teaser video musik untuk single utama "Flower" yang diunggah pada tanggal 28 Maret lalu.

Melansir dari billboard.com, lagu pertama ME, "Flower," merupakan sebuah rollercoaster sonik yang halus, tetapi kuat. Lagu ini dibuka dengan perpaduan lembut dari petikan biola dan produksi yang tajam dan menjebak yang menonjolkan suara Jisoo.

Seperti beberapa momen vokal terbaiknya di album BLACKPINK, "Flower" menampilkan Jisoo yang melepaskan diri dengan lenguhan emosional dan gerakan penuh semangat sebelum lagu ini beralih ke rangkaian vokal bernada tinggi yang kemungkinan besar akan menjadi salah satu lagu yang akan menjadi salah satu lagu yang paling banyak didengar di tahun 2023.

Lagu kedua, "All Eyes on Me," menunjukkan kecintaan Jisoo pada musik dance-pop yang kuat, yang dapat dilihat oleh para penggemar secara langsung melalui cover lagu "Clarity" dari Zedd and Foxes selama tur dunia bertajuk In Your Area. Jisoo meminta pendengar untuk "Buat aku merasa hidup" sebelum meminta "Semua mata tertuju padaku" di tengah-tengah irama dance synth-pop yang bersemangat.

Sebelumnya, ketiga anggota BLACKPINK yang lain telah merilis debut solo yang berhasil memuncaki chart. Debut solo pertama kali dimulai oleh Jennie pada tahun 2018 dengan single yang berjudul “Solo”. Lagu tersebut mencapai No. 1 di Chart World Digital Song Sales Billboard.

Setelah itu, pada tahun yang sama, Rosé dan Lisa melakukan debut solonya pada tahun 2021. “On the Ground" dari Rosé telah mencapai No. 1 di Billboard Global 200 dan Global Excl. U.S. setelah itu, Lisa dengan lagu yang berjudul "Lalisa" telah mencapai No. 1 di chart World Digital Song Sales, sementara untuk lagu "Money" menduduki posisi teratas di Rap Digital Song Sales.

Nantinya kita akan melihat bagaimana pencapaian solo Jisoo BLACKPINK berkat album yang dirilisnya. Bagi Anda yang yang belum melihat video musiknya, Anda dapat melihatnya di YouTube dan untuk lagu kedua, "All Eyes on Me," Anda dapat mendengarkannya di Spotify dan Apple Music.

Jisoo nantinya juga akan membawakan lagu solo miliknya di konser BLACKPINK. Berhubung BLACKPINK saat ini tengah menjalani tur dunia bertajuk “BORN PINK”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News