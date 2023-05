Will Poulter Gugup Jadi Adam Warlock di Guardians of the Galaxy Vol.3

Bisnis.com, JAKARTA – Aktor Will Poulter mengaku gugup saat memerankan Adam Warlock di film rilisan terbaru Marvel Cinematic Universe (MCU) yaitu Guardians of the Galaxy Vol.3

"Sejujurnya, saya sangat gugup. Saya adalah penggemar berat film Guardians. Dan di dalam MCU, ini adalah trilogi film yang sangat saya kagumi," katanya dalam global virtual press conferences, Sabtu (6/5/2023).

Will mengaku bahagia bertemu dengan orang-orang di set film yang sangat menyenangkan, sehingga menutnya bermain bersama mereka merupakan mimpi yang terwujud.

"Sesuatu yang tadinya saya pikir menakutkan, menjadi sangat menyenangkan. Syuting menjadi sangat menyenangkan, lingkungannya. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa dan itu membuat pengalaman ini begitu menyenangkan," ucapnya.

Tak hanya itu, dia melanjutkan bahwa Will juga bangga mendapat dukungan yang begitu luar biasa dari orang terdekat dan keluarga untuk berperan dalam film.

"Mereka sangat mendukung dan sangat suportif. Mereka sudah menyaksikan semua film Guardians. Sebagai anak baru, saya sangat termotivasi atas dukungan itu," ujarnya.

Dia pun menjelaskan merupakan sebuah tantangan untuk memerankan Adam Warlock, tetapi dirinya mengaku menggambarkan tokoh Adam seperti dirinya yang sama-sama masih bingung dan terkejut bisa bertemu dengan Guardians.

“Cara itu bisa menjadi sesuatu, yaitu saya adalah anak baru di film yang tiba di set ini. Sangat mirip dengan bagaimana Adam Warlock tiba di dunia. Mencoba untuk semacam menemukan jalannya. Dan mengerjakan aturannya dengan caranya sendiri,” pungkas Will.

Untuk diketahui, Adam Warlock lahir sebagai makhluk super ciptaan Ayesha di bawah perintah High Evolutionary (Chukwudi Iwuji). Adam mendapat tugas pertama dari High Evolutionary untuk menangkap Rocket demi memenuhi ambisi ilmuwan genius yang juga villain GOTG Vol. 3.

Adam Warlock pertama kali muncul dalam komik Fantastic Four ke-66 yang terbit pada 1967. Sementara itu, Guardians of the Galaxy Vol.3 sudah tayang di bioskop Tanah Air sejak Rabu (3/5/2023).

