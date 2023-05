Daftar Film Bioskop Tayang Bulan Mei 2023: Ada Guardians of the Galaxy dan Fast X

Bisnis.com, SOLO - Berikut daftar film bioskop yang tayang pada bulan Mei 2023. Ada film lanjutan dari sekuel yang laris pada edisi sebelumnya.

Pada bulan Mei 2023 ada beberapa film yang rilis dan tayang perdana di layar lebar alias bioskop.

Tak hanya film Hollywood, beberapa film Indonesia pun dijadwalkan akan tayang di bioskop bulan ini.

Film yang di-remake dari versi Korea Selatan, Hello Ghost, akan tayang pada 11 Mei 2023.

Sementara itu di kategori film luar negeri, ada beberapa sekuel yang layak untuk dinantikan.

Misalnya, ada Guardians of the Galaxy 3 yang akan tayang 5 Mei mendatang dan Fast X sekuel dari Fast and Furious yang tayang pada 19 Mei.

Berikut daftar film bioskop pada Mei 2023:

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News