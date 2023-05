James Gunn Bongkar Resep Racik Soundtrack Film Guardian of The Galaxy Vol 3

Bisnis.com, JAKARTA – Sutradara James Gunn mengaku sulit untuk meracik musik latar (soundtrack) yang tepat untuk mengisi film trilogi Guardians of the Galaxy.

Menurutnya selama menukangi trilogi Guardians of the Galaxy sejak 2014 memilih musik dalam film yang juga menjadi bagian dari naskah merupakan tantangan tersendiri.

“Memilih [musik] yang tepat tentunya bisa mengubah hidup beberapa artis yang sekarang memiliki lagu-lagu hit besar. Jadi, saya harus tahu bahwa ketika saya memilih sebuah lagu, itu akan menjadi sesuatu yang didengarkan banyak orang,” ujarnya saat konferensi pers terbatas, Sabtu (6/5/2023).

James mengaku bahwa merupakan panggilan hati untuk menyuguhkan film yang bagus dengan latar musik yang tepat kepada orang-orang melalui band yang bagus. Sehingga, akhirnya dia meracik resep musik dengan menyelipkan beberapa lagu favoritnya di sana.

“Saya menyelundupkan lagu teman-teman saya, seperti Replacements, Alice Cooper. Namun, sebenarnya, ketika saya sedang menulis, saya memasukkan musik bersama dengan naskahnya. Saya menulisnya. Namun, terkadang saya mengubahnya. Anda tahu, memang sangat sulit memilih musik untuk film ini karena kesuksesan di dua film pertama,” tuturnya.

Oleh sebab itu, dia pun menyebut tak ingin ambil pusing sehingga merangkum musik dari tahun 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an.

Sehingga, penonton juga bisa menunggu musik favoritnya terdengar di film dari Marvel Cinematic Universe (MCU) itu.

“Jadi, saya memang menyimpan daftar seperti ratusan lagu yang akan menjadi, Anda tahu, lagu-lagu Guardians of The Galaxy vol. 3 dan juga, saya mencari, hal-hal yang saya miliki di daftar yang tidak pernah dapat saya gunakan. Seperti, Anda tahu, Cruel to Be Kind oleh Nick Lowe. Namun, ya sebagian besar lagu akhirnya cocok dengan suasana film. Baguslah,” katanya lagi.

Selain itu, James Gunn mengaku film Guardians of the Galaxy Vol.3 memang menjadi proyek terakhir sekaligus perpisahannya dengan MCU. Sebagai informasi, James Gunn kini telah menjabat sebagai Co-CEO DC Studios.

"Saya akan merindukan karakter, para Guardians. Itu yang paling menyedihkan untuk saya. Apakah saya benar-benar mencintai karakter-karakter itu? Ya, saya cinta mereka semua,” pungkas James Gunn.

