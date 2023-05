Film Guardians of the Galaxy Vol. 3 Sukses Raup Untung di Pasar AS

Bisnis.com, JAKARTA - Film terbaru dari Marvel "Guardians of the Galaxy Vol. 3" dilaporkan telah menjual tiket sebesar 114 juta dolar AS (sekitar Rp1,6 triliun) untuk pekan debutnya di bioskop Amerika Utara.

Mengutip Variety, disiarkan Minggu (7/5) waktu setempat, penjualan tiket itu termasuk dalam rekor debut terbesar pada tahun ini di belakang posisi "The Super Mario Bros. Movie" yang mencetak 146 juta dolar AS (sekitar Rp2,1 triliun) pada pekan debutnya.

Angka tersebut juga menjadikan film ketiga "Guardians of the Galaxy" menduduki posisi pertama box office Amerika Utara periode Jumat (5/5) hingga Minggu (7/5).

Akan tetapi, besaran penjualan tiket "Guardians of the Galaxy Vol. 3" saat debut tersebut masih kurang dari perkiraan para analis yang sebelumnya diharapkan dapat menembus 120 juta dolar AS (sekitar Rp1,7 triliun).

Debut film ketiga "Guardians of the Galaxy" ini bahkan masih kalah dari film keduanya "Guardians of the Galaxy Vol. 2" yang debut di angka 146 juta dolar AS (sekitar Rp2,1 triliun) pada 2017. Sementara film pertamanya "Guardians of the Galaxy" (2014) hanya debut di angka 94 juta dolar AS (sekitar Rp1,3 triliun).

Sementara itu, box office di luar Amerika Utara menyumbang pendapatan kotor 168 juta dolar AS (sekitar Rp2,4 triliun) dari 52 pasar. Jika digabungkan dengan pendapatan secara domestik, maka total secara global untuk "Guardians of the Galaxy Vol. 3" mencapai 282 juta dolar AS (sekitar Rp4,1 triliun).

Format besar premium, termasuk Imax dan Dolby, dilaporkan menyumbang sekitar 40 persen dari penjualan tiket pada debut akhir pekan film tersebut. Imax menghasilkan 10,7 juta dolar AS (sekitar Rp157 miliar) di Amerika Utara dan 25 juta dolar AS (sekitar Rp366 miliar) secara global.

Beralih ke box office mingguan, "Guardians of the Galaxy Vol. 3" berhasil menggeser posisi "The Super Mario Bros. Movie" yang akhirnya tersisihkan di urutan kedua di box office Amerika Utara.

Setelah berkuasa di puncak box office selama empat pekan, film animasi dari Universal Pictures menambahkan lagi pendapatan kotor di pekan kelima penayangannya sebesar 18,6 juta dolar AS (sekitar Rp272 miliar) di Amerika Utara periode Jumat (5/5) hingga Minggu (7/5).

Posisi ketiga hingga kelima box office Amerika Utara pada periode yang sama masin-masing ditempati oleh film "Evil Dead Rise" dengan pendapatan kotor 5,7 juta dolar AS (sekitar Rp83,6 miliar), "Are You There God? It's Me, Margaret" dengan 3,4 juta dolar AS (sekitar Rp49,8 miliar), dan "Love Again" dengan 2,4 juta dolar AS (sekitar Rp35 miliar).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News