Bukan Cuma Coldplay, Niki Zefanya juga akan Konser di Jakarta, Tiket Dijual 18 Mei

Bisnis.com, JAKARTA - Penyanyi internasional asal Indonesia Niki Zefanya akan menggelar konser solo pada 26 September 2023 di Jakarta International Expo (JIEXPO), Jakarta.

Jadwal konser ini menambah jumlah musisi asing yang akan manggung di Jakarta sepanjang 2023.

Penjualan tiket akan dibuka pada Kamis (18/5/23) pukul 10.00 WIB.

Konser solo bertajuk Nicole World Tour ini diumumkan oleh Niki melalui media sosialnya, seperti Instagram dan Twitter.

Niki akan menggelar konsernya tidak hanya di Asia, tetapi juga di Australia, Amerika Utara, dan Eropa. Tur dunia ini dimulai sejak 13 Mei 2023 hingga 10 Oktober 2023. Sabtu (13/5/23) lalu, tur solo pertama Niki dibuka di Mexico.

“CAT’S OUTTA THE BAG I GUESS but we’re goin back on tour all over the world this year !!! north america, asia & headlining australia & europe for the first time i cannot wait to see ur lovely faces again tickets onsale may 18, 10am local,” tulis Niki melalui Instagram dan Twitter resminya.

Kabar mengenai tur dunia Niki ini membuat para penggemar antusias.

Walaupun Niki terbilang baru saja konser di Indonesia bersama musisi-musisi lain di Head in The Clouds September 2022 lalu, para penggemar mengungkapkan akan hadir dalam tur dunia Niki tersebut. Mereka meninggalkan komentar-komentar di media sosial Niki.

“MAMAMAAAAAAA MAU KETEMU NIKI LAGI,” tulis @sarxxxx di Instagram resmi Niki.

“BROOOOOOOOOO I PRAYED FOR THIS I LOVE GOD,” tulis akun Instagram @kirxxxx di unggahan Niki.

Namun, beberapa penggemar juga tampak khawatir mengenai penjualan tiket yang akan dibuka pada Kamis (18/5/23) besok karena ada konser lain yang membuka penjualan tiketnya di tanggal yang sama.

Tidak hanya tanggal yang sama, situs penjualan tiketnya pun juga sama, yaitu Loket.com. Para penggemar khawatir jika ada kendala di sistem karena overload di situsnya.

Tiket yang dijual serentak di tiap negara tersebut memiliki kategori tiket yang berbeda-beda. Untuk Indonesia sendiri, konser Niki memiliki dua kategori, yaitu VIP dan Festival.

Harga dari tiket konser tersebut dinilai cukup terjangkau. Belum termasuk pajak dan biaya admin, berikut harga tiap kategori tiket Nicole World Tour.

Super Fan Early VIP: Rp1.250.000

Super Fan Early Festival: Rp500.000

Harga tiket yang terjangkau tersebut membuat warganet berkomentar dan bercanda di media sosial.

Ada warganet yang mengatakan bahwa tiket yang terjangkau tersebut dikarenakan Niki akan tidur di rumahnya dan diantar oleh orang tuanya, maka tidak memerlukan biaya lebih.

Adapun yang bercanda kalau Niki akan menggunakan Trans Jakarta menuju lokasi konser.

Niki Zefanya merupakan musisi asal Indonesia yang mulai bermusik sejak 2016. Lalu, dia pindah ke Amerika Serikat dan menjadi musisi di bawah naungan label 88rising bersama salah satu musisi Indonesia yang terkenal juga, Rich Brian. Salah satu lagu milik Niki yang sempat viral di media sosial, khususnya TikTok adalah High School in Jakarta.

