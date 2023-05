War Tiket Konser Coldplay, Malah Masuk ke Antrean Konser d'Masiv

Bisnis.com, JAKARTA - Penjualan tiket band asal Inggris, Coldplay, terus menjadi perbincangan hangat di Indonesia.

Sebagai informasi, hari ini Jumat (19/5) penjualan tiket umum atau Public On Sale telah dimulai sejak pukul 10.00 WIB, setelah periode presale eksklusif untuk nasabah BCA yang diselenggarakan pada 17 dan 18 Mei 2023.

Meski banyak penggemar yang mengeluhkan antrean yang mengular hingga tiket habis terjual dalam waktu singkat, nyatanya kejadian ini juga menyisakan sebuah cerita unik yang tak terduga.

Salah satu cerita unik yang muncul adalah kesalahan link konser musik yang mengarahkan penggemar Coldplay pada halaman konser dari band Indonesia, d'Masiv.

Reaksi dari penggemar Coldplay pun beragam. Sebagian besar dari mereka mengaku terkejut dan bingung saat melihat halaman yang menampilkan informasi tentang konser D'Masiv.

“Salah link berakhir ikut antrian d’Masiv bukan Coldplay, pantes kata gue kok ni antrian cepet banget,” ujar salah satu warganet Twitter pada Jumat (19/5/2023)

Unggahannya pun menyita perhatian publik. Ribuan balasan hingga belasan ribu likes menghujani linimasa Twitter, di mana pada kenyataannya nasib sial tersebut tidak hanya dialami satu dua orang saja.

Beberapa penggemar bahkan membuat candaan di media sosial tentang "kolaborasi tak terduga" antara Coldplay dan d'Masiv.

“Wkwkwk, awalnya ngetawain orang eh jadi ngetawain diri sendiri,” balas warganet lain.

“Kak, sama ya Allah, aku lolos Coldplay 1 di laptop aja, yang 3 link lainnya antah berantah, ternayta d’Masiv ya,” ujarnya.

Dari pantauan Bisnis, banyak pengguna yang terkecoh. Pasalnya, dalam laman tersebut, pengguna pun diberikan pengumuman "The waiting room is full. There are more than 500.000 users waiting in front of you. Please wait and try again after a few moments." tulis laman tersebut.

Namun, beberapa orang memperhatikan bahwa ada sejumlah tanda yang menunjukkan link yang mereka akses tidak mengarahkan mereka ke antrian tiket Coldplay yang sebenarnya.

“Iya itu salah wkwkwk, kalau yang Coldplay asli ada kategori CAT-nya di samping, pas nunggu. Lagian Coldplay udah resmi sold out dari tadi Kak, wkwk,” ujar warganet.

Sebagai informasi, pihak promotor dari kedua band ini memang sama-sama berafiliasi dengan Loket.com dalam penjualan tiket ini.

Walau kejadian ini awalnya dianggap menjadi pengalaman yang menjengkelkan karena mengganggu proses pembelian, akan tetapi beberapa penggemar Coldplay melihatnya sebagai momen lucu dan menghibur.

Kronologi terkait kesalahan link konser yang mengarahkan penggemar Coldplay ke halaman D'Masiv pun masih menjadi misteri.

“Hah emang kakak dapet link-nya darimana Kak? Kok bisa enggak tau link apa? Yang kasih link itu sesat kah?” tanya pengguna Twitter lainnya.

Saat ini, kesalahan link konser yang mengakibatkan pengguna diarahkan ke halaman d'Masiv dalam konteks konser Coldplay masih menjadi misteri yang memicu ramainya perbincangan di media sosial oleh para kalangan penggemar musik.

