Taylor Lautner Klarifikasi Candaannya Tentang John Mayer dan Taylor Swift

Bisnis.com, JAKARTA - Taylor Lautner, aktor Amerika Serikat sekaligus mantan kekasih Taylor Swift, bercanda mengenai mantan Taylor Swift yang lain, John Mayer, beberapa waktu lalu. Esok harinya pada Rabu (17/5/23), Lautner mengklarifikasi bahwa leluconnya kelewatan.

Dilansir dari Entertainment Weekly, Swift diketahui akan merilis ulang album ‘Speak Now’ pada 7 Juli mendatang. Swift terkenal dengan lagu-lagunya yang menceritakan para mantan kekasihnya, termasuk Lautner dan Mayer. Album ‘Speak Now’ memiliki lagu ‘Back to December’ yang menceritakan tentang Lautner dan ‘Dear John’ yang menceritakan tentang Mayer.

Kedua lagu tersebut memiliki cerita yang jelas berbeda. Lagu perpisahan untuk Lautner dinilai cukup manis, sedangkan lagu ‘Dear John’ menggambarkan Mayer dengan cara yang kurang menyenangkan. Lautner melontarkan candaan mengenai hal tersebut.

“Menurut saya, ini album yang bagus. Saya merasa aman,” kata Lautner di Today. “Berdoa untuk John,” lanjutnya.

Tidak hanya itu, Lautner bahkan mengunggah video di TikTok mengenai lelucon tersebut. Dia mengunggah videonya sedang berlutut dan berdoa dengan memutar lagu ‘Dear John’. Lautner juga menuliskan #prayforjohn pada deskripsi videonya. Video viral tersebut ditonton sebanyak 17,8 juta kali dan disukai oleh 2,9 juta pengguna. Warganet menanggapi positif lelucon tersebut.

“HES ALWAYS BEEN ONE OF US,” tulis pengguna TikTok dengan nama pengguna Calxxxx di unggahan Lautner.

“He knows he’s safe coz he is the best ex,” tulis Shexxx, pengguna lainnya.

Walaupun warganet langsung tahu bahwa Lautner hanya bercanda, dia tetap angkat bicara mengenai perkataan sebelumnya. Dilansir dari People, istri Lautner mengatakan bahwa mungkin candaannya, terutama video yang diunggahnya, itu salah. Lautner berkata bahwa para penggemar Swift, Swifties, cenderung mendukung mengenai leluconnya. Dia juga menambahkan bahwa Mayer adalah musisi yang hebat.

"Saya tidak tahu apakah itu hal yang paling bijaksana untuk dikatakan," kata Lautner mengklarifikasi pada Rabu (17/5/23) di TODAY Show Radio. "Aku benar-benar bercanda, tapi jelas itu kelewatan,” sambungnya.

Para penggemar yakin bahwa ada beberapa lagu yang akan dibuat lebih panjang seperti ‘All Too Well’. Swift belum mengungkapkan lagu baru apa yang akan muncul di Speak Now (Taylor's Version), tetapi di situsnya menunjukkan bahwa lagu tersebut akan memiliki enam tambahan baru.

