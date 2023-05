Salma Juarai Indonesian Idol 2023, Bawa Sederet Hadiah Ini!

Bisnis.com, SOLO - Salma Salsabila atau Salma akhirnya keluar sebagai pemenang Indonesian Idol 2023 musim XII pada Senin (22/5/2023).

Ia berhasil mengalahkan Nabila Taqiyyah melalui lagu "Just The Way You Are" yang dipopulerkan oleh Bruno Mars.

Di malam Result & Reunion Indonesian Idol 2023 tersebut, Boy William membacakan pengumuman pemenang.

“Siapakah yang akan menjadi the winner Indonesian Idol season XII?” ucapnya sebagai pemandu acara.

Selang beberapa menit, ia pun mengumumkan bahwa yang menjadi pemenang final adalah Salma.

“The winner is Salma. Selamat untuk Salma,” tambah Boy William.

Karena kemenangannya ini, Salma membawa pulangs sejumlah hadiah fantastis mulai dari uang tunai hingga mobil.

Sebagai juara pertama, Salma berhak atas uang tunai Rp150 juta, satu unit mobil, dan diberikan tabungan Motion MNC Bank Rp10 juta.

Tak hanya itu, ia juga mendapat gratis langganan MNC Vision dan MNC Vision Plus selama 1 tahun penuh untuk all channel.

Hadiah lain yang didapatkan yakni Saldo Spin Pay Rp10 juta, paket 3 hari 2 malam bermalam di Westin Hotel Bali dan tiket pesawat untuk 2 orang di MisterAladin.

Diketahui, Salma merupakan kontentas Indonesian Idol asal Probolinggo, Jawa Timur. Dirinya merupakan mahasiswa Fakultas Penyajian Musik di Institut Seni Indonesia (ISI), Yogyakarta.

