Indonesian Idol Road to Grand Final Malam Ini, Siapa The Next Idol 2023?

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesian Idol Season 12 Road to Grand Final akan tayang malam ini dengan babak MAGNIFIC3NT yang akan tayang pada Senin 8 Mei 2023 di stasiun televisi RCTI.

Indonesian Idol merupakan ajang pencarian bakat menyanyi yang diadopsi dari Pop Idol dengan sponsor dari FremantleMedia yang bekerja sama dengan RCTI. Dimulai sejak tahun 2024 kini Indonesian Idol sudah memasuki season ke 12 pada tahun 2023.

Melahirkan banyak penyanyi-penyanyi berkualitas di Indonesia, tidak heran jika Indonesian Idol menjadi salah satu ajang pencarian bakat yang banyak disukai dan diminati masyarakat Indonesia.

Untuk lolos dalam ajang ini, para peserta harus banyak melewati tahapan-tahapan audisi yang diselenggarakan di 5 kota besar Indonesia yaitu Yogyakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Jakarta. Tahapan-tahapan tersebut tentu tidak mudah karena para peserta harus bersaing dengan seluruh peserta lainnya yang mempunyai talenta dan suara yang berkualitas.

Dari season tiga hingga season sebelas acara ini dipandu dengan Daniel Mananta sebagai host Indonesian Idol. Namun, pada season 12, acara ini dipandu oleh Boy William yang menggantikan Daniel sebagai host dan juga para juri yakni Anang Hermansyah, Bunga Citra Lestari, Rossa, Judika, dan David Naif.

Pada TOP 4 Indonesian Idol dipimpin oleh Salma, Ronny, Nabila Taqiyyah dan Paul yang membawakan lagu duet nya bersama sama mulai dari Nabila-Paul yang membawakan lagu “Stuck With You” milik Justin Bieber dan Ariana Grande dan Salma-Ronny membawakan lagu berjudul “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)” milik Whitney Houston.

Pada Top 4, Nyoman Paul mendapatkan posisi terendah dari ketiga peserta lainnya yang mengharuskan dirinya pulang dari Indonesian Idol dan meninggalkan tiga peserta lainnya.

Kini TOP 3 ini dimulai Road to Grand Final dengan babak MAGNIFIC3NT dengan peserta TOP 3 yaitu Salma, Rony, dan Nabila yang akan menampilkan aksi panggung luar biasa untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dalam ajang pencarian bakat ini.

Babak MAGNIFIC3NT ini merupakan babak yang akan menentukan siapa yang akan menjadi The Next Idol 2023 dan akan menjadi penutup Indonesian Idol season 12 ini.

Bagi para fans dan penonton setia Indonesian Idol agar tidak lupa untuk menyaksikan malam penentuan terakhir Road to Grand Final untuk menentukan The Next Idol 2023 selanjutnya pada Senin 8 Mei 2023 yang dapat Anda saksikan melalui siaran TV RCTI atau dapat melalui Streaming melalui Youtube RCTI Official.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News