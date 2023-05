Ini Daftar Film dan Serial yang Akan Rilis di Netflix Bulan Juni 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Dunia hiburan selalu mengeluarkan hal-hal baru, termasuk film. Minggu ini, banyak film baru yang rilis di layar lebar, contohnya film The Little Mermaid dan Fast X.

Tidak hanya di bioskop, film juga dapat ditonton melalui platform-platform seperti Netflix, Hotstar, Prime Video, dan banyak lagi. Tidak hanya film, platform-platform tersebut juga banyak merilis serial-serial dari banyak negara.

Berikut film dan serial yang akan rilis di platform film Netflix pada Juni 2023:

1. Bleach Season 10 (1 Juni)

Bleach merupakan salah satu serial animasi Jepang yang dirilis pada 2004. Bleach menceritakan tentang petualangan Ichigo Kurosaki setelah dia mendapatkan kekuatan Penuai Jiwa dari Pencabut Jiwa lainnya, Rukia Kuchiki.

2. A Long Way to Come Home/Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang (1 Juni)

Film Indonesia yang dibintangi oleh Sheila Dara menceritakan tentang Aurora (Sheila Dara) pergi ke London untuk sekolah. Dia bertemu orang-orang baru di sana dan berusaha bertahan hidup di sana.

3. High School Serenade (2 Juni)

Film baru dari Indonesia yang akan diperankan oleh Prilly dan Yesaya ini menceritakan mengenai kehidupan SMA dan percintaan Galih dan Ratna. Namun, hubungan percintaan mereka berdua tidak selalu mulus.

4. Missed Connections (2 Juni)

Missed Connections yang merupakan film filipina ini juga akan rilis bulan depan. Bergenre romansa komedi, film ini menceritakan seseorang yang putus asa setelah pertemuan yang tak terlupakan. Dia pun beralih ke aplikasi untuk mencari pria yang baru dia temui.

5. Bloodhounds (9 Juni)

Drama Korea Selatan Bloodhounds akan dibintangi oleh Woo Do Hwan. Drama ini menceritakan tentang aksi tiga orang. Tiga pemuda pemberani terjun ke bisnis pinjaman uang sambil menghadapi orang kaya dan berkuasa yang memangsa yang lemah untuk melunasi hutang mereka.

6. One Piece Season 5 (15 Juni)

Beberapa waktu lalu, One Piece, serial animasi Jepang, resmi masuk ke platform Netflix. Bulan depan, season 5 animasi ini akan dirilis di sana. Animasi ini menceritakan mengenai kru bajak laut yang bertualang bersama demi menggapai mimpi mereka.

7. Extraction 2 (16 Juni)

Dibintangi oleh Chris Hemsworth, film ini masuk ke dalam ‘Worth to Wait’ di Netflix. Merupakan film kedua dari Extraction, film ini menceritakan tentang Tyler Rake yang kembali bersama timnya untuk menjalankan misi setelah selamat dari luka parah dari misi sebelumnya di Dhaka, Bangladesh.

8. The Forever Purge (16 Juni)

Bukan film baru, The Forever Purge menceritakan tentang sekelompok penyintas di Texas yang harus menemukan cara untuk melintasi perbatasan Meksiko dan berhasil keluar hidup-hidup, sedangkan seluruh negara di sekitar mereka mengalami kekacauan total.

9. Take Care of Maya (19 Juni)

Take Care of Maya merupakan dokumenter yang menceritakan tentang kisah anak berusia 10 tahun di rumah sakit. Maya Kowalski, penderita penyakit langka, dirawat di Johns Hopkins All Children’s Hospital 2016. Tiba-tiba, Maya berada dalam tahanan negara dan kedua orang tua yang nekat membawa pulang putri mereka.

10. Let's Get Divorced (22 Juni)

Dibintangi oleh aktris terkenal Riisa Naka, drama Jepang ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang dimediasi dan mereka sangat optimistis untuk bercerai. Namun, mereka malah bekerja sama karena ada masalah eksternal untuk mencapai tujuan akhir mereka: bercerai.

Masih banyak film dan serial yang akan rilis di Netflix. Anda bisa mengecek di ‘New and Popular’ di laman aplikasi atau situs Netflix. Anda juga bisa mengecek media sosial Netflix Indonesia.

