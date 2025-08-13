Timo Tjahjanto dan Debut di Hollywood Lewat Nobody 2

Bisnis.com, JAKARTA - Sutradara Indonesia Timo Tjahjanto akhirnya debut dan mengarahkan film pertamanya di Hollywood lewat film Nobody 2.

Film sequel dari Nobody yang tayang pada 2021 itu diproduseri sekaligus dibintangi oleh Bob Odenkirk, serta dibintangi bersama dengan sederet aktor legendaris seperti Connie Nielsen, Christopher Lloyd, Colin Hanks, dan Sharon Stone.

Nobody 2 sebagai film thriller yang jiwanya "Timo banget" ini mengisahkan tentang kehidupan pembunuh bayaran Hutch Mansell, yang tengah mencoba mengajak keluarganya berlibur ke kota wisata kecil Plummerville.

Namun, bahkan dalam liburannya Hutch tak bisa mengontrol untuk menjalankan aksinya sebagai pembunuh bayaran, dan segera terjebak dalam incaran seorang pengelola taman hiburan yang korup, seorang sheriff yang licik, dan seorang bos kriminal yang haus darah.

Nobody 2 menjadi film pertama yang diarahkan Timo di Hollywood, sesuai dengan jiwanya yang kerap menggarap film aksi, thriller, dan horor penuh darah, diselipkan dengan sedikit komedi.

"Melihat film ini saya teringat dulu Timo sering menghabiskan uang jajannya untuk beli pewarna makanan, lalu dia meracik bagaimana caranya bisa cairan itu bentuknya jadi mirip darah. Kini kemampuannya dia tunjukkan di film-filmnya, bahkan sampai ke Hollywood," kata Daniella, kakak Timo Tjahjanto.

Baca Juga Data Pertumbuhan Ekonomi Angkat Sektor Konsumer Siklikal, FILM hingga SCMA Moncer

"Di Sini Saya Bukan Bosnya"

Berada di Los Angeles untuk peluncuran film Hollywood perdananya, Timo menyempatkan bercerita tentang prosesnya membuat film di Negeri Paman Sam, bekerja bersama aktor dan aktris legendaris.

"Kalau biasanya saya punya ide apa bisa langsung bebas saya tuangin, di sini kalau saya punya ide-ide khusus atau ide-ide yang saya ingin masukin ke dalam film jadi lebih sedikit lebih repot, karena saya harus pitch ke studio dulu. Terus studionya nanti kasih feedback, terus begitu. Sampai "raja terakhir"nya di Bob Odenkirk sendiri. Jadi artinya, saya bukan bos di film ini walaupun jadi director-nya," ungkapnya, Senin (11/8/2025).

Namun, Timo juga membagikan salah satu kuncinya dia bisa bekerja bersama para aktor hebat adalah untuk tetap percaya diri.

"Attitude yang sangat diutamakan ketika bekerja di Hollywood itu attitude nya harus pede sih paling utama. Karena disini juga krunya, castnya, semuanya juga mendengarkan kita banget gitu. (9:53) Kayak ini sudah ada maunya apa ya gitu. Jadi walaupun kaya surreal memang, karena seorang Christopher Lloyd menunggu arahan gue. Jadi guenya emang harus pede sih. Bahkan walau lo nggak tau keputusan lo bener apa salah, pede aja, jalankan aja gitu," ujarnya.

Timo yang memulai debutnya sebagai sutradara dalam film Rumah Dara merupakan kelahiran Wilhelmshaven, 4 September 1980. Dia mengawali kariernya di dunia film sebagai freelancer, membuat story board dan fotografer.

Hingga pada 2007 Timo merilis film horor pertamanya, Rumah Dara, dan memukau dunia perfilman. Sejalan dengan kegemarannya pada film thriller, dia membuat berbagai film di genre tersebut lewat Killers (2013), Headshot (2016), The Night Comes for Us (2018), Sebelum Iblis Menjemput (2018), Ayat 2 (2020), dan film Netflix The Big 4 (2022).