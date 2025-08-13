Bisnis Indonesia Premium
Review Film Nobody 2, Timo Tjahjanto Bikin Taman Bermain Jadi Medan Perang/universalpictures
Entertainment

Review Film Nobody 2, Timo Tjahjanto Bikin Taman Bermain Jadi Medan Perang

Mutiara Nabila
 Rabu, 13 Agustus 2025 - 13:45
Bisnis.com, JAKARTA — Film "Nobody 2", sebagai film pertama Timo Tjahjanto di Hollywood bakal tayang di bioskop mulai hari ini, Rabu (13/8/2025).

Nobody 2 menjadi debut perdana Timo Tjahjanto sebagai sutradara kelas Hollywood, yang sebelumnya menggarap Rumah Dara, The Night Comes for Us dan May the Devil Take You.

Skenarionya ditulis oleh Derek Kolstad, penulis naskah film pertama, bersama Odenkirk, Aaron Rabin, dan Umair Aleem. 

Di sekuel kali ini, Bob Odenkirk kembali berperan sebagai Hutch Mansell, seorang pria biasa dari pinggiran kota yang kemampuan pembunuh bayarannya yang tersembunyi mulai terasah setelah rumahnya dirampok. 

Connie Nielsen juga kembali memerankan karakternya, Becca Mansell, istri Hutch. Sharon Stone juga turut membintangi film ini, bersama Christopher Lloyd, RZA, dan Colin Hanks.

Odenkirk memproduseri film ini bersama Marc Provissiero melalui Odenkirk Provissiero Entertainment. Produser lainnya adalah Braden Aftergood melalui Eighty Two Films, serta Kelly McCormick dan David Leitch melalui kesepakatan first-look antara 87North dan Universal.

Film pertamanya disutradarai oleh Ilya Naishuller, dirilis pada Maret 2021. Film ini meraup US$57 juta di box office global.

Sinopsis Nobody 2

Film ini berkisah tentang Hutch Mansell (Bob Odenkirk) seorang pembunuh bayaran yang ingin istirahat sejenak dan mengajak keluarganya berlibur ke kota kecil, Plummerville.

Namun, bahkan dalam liburannya, Hutch tak bisa tenang dari gangguan sekecil apapun, dan tidak bisa mengontrol keinginan untuk menjalankan aksinya sebagai pembunuh bayaran.

Dia segera terjebak dalam incaran seorang pengelola taman hiburan yang korup, seorang sheriff yang licik, dan seorang bos kriminal yang haus darah, sekaligus mengancam keselamatan keluarganya.

Review Nobody 2

Nobody 2 menjadi sekuel yang lebih menarik dari film pertamanya, yang dirilis 2021 lalu. Kali ini tak hanya penuh dengan adegan aksi, tapi juga komedi keluarga.

Lebih brutal aksi sejalan dengan arahan Timo Tjahjanto yang terkenal dengan sederet film thrillernya dan adegan gore khasnya. 

Di sini dia juga berhasil menggabungkan dengan komedi keluarga, berlatar taman bermain tua yang diubah menjadi "medan perang", membuat filmnya terasa lebih ceria dan seru.

Chemistry dan akting para pemain juga tak perlu diragukan lagi, menggambarkan bagaimana keluarga yang sibuk dengan kegiatan masing-masing mencoba menyatu kembali.

Aksi seru Bob Odenkirk bisa disaksikan di Nobody 2 yang tayang bioskop mulai hari ini, Rabu, 13 Agustus 2024.

