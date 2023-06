Daftar Film Bioskop yang Tayang Bulan Juni 2023: Ada Spider-Man dan Indiana Jones

Bisnis.com, SOLO - Berikut daftar film bioskop yang akan dirilis pada bulan Juni 2023. Banyak film superhero, di antaranya Spider-Man.

Memasuki bulan Juni 2023, ada banyak film bioskop yang akan mulai naik layar, baik film lokal maupun mancanegara.

Pada bulan Juni ada beberapa film superhero yang akan dirilis, salah satunya adalah Spider-Man: Across The Spider-verse.

Film yang menceritakan kisah Spider-Man dari universe lain itu akan dirilis pada hari ini alias 2 Juni 2023.

Selain itu ada film Transformers: Rise of The Beasts dan The Flash: Worlds Collide. Dua film ini merupakan sekuel dari judul yang sama.

Pada pengujung bulan ini, film Indiana Jones: Dial of The Destiny akan meluncur di bioskop. Film ini akan sangat dinantikan oleh penggemar petualangan khas Indiana Jones.

Adapun dari deretan film lokal, beberapa judul film horor seperti Spirit Doll, Kutukan Sembilan Setan, dan Sosok Ketiga akan meramaikan layar lebar.

Berikut daftar film bioskop bulan Juni 2023:

