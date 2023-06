12 Rekomendasi Film Korea Terbaik Sepanjang Masa Rating Tertinggi

https://www.bisnis.com/topic/58406/rekomendasi-film

https://www.bisnis.com/topic/23183/film-korea

https://www.bisnis.com/topic/54204/drakor

https://www.bisnis.com/topic/47581/drama-korea

Bisnis.com, JAKARTA - Industri perfilman korea tidak kalah populer dengan drama serialnya. Jika kamu sedang mencari tontonan seru akhir pekan, film korea terbaik sepanjang masa ini bisa kamu jadikan pilihan. Sebagian warga Indonesia senang mendengarkan musik dari Korea Selatan dan menonton serial TV, drama hingga film.

Tidak bisa dipungkiri, para pegiat hiburan Korea sudah banyak merilis film untuk menghibur penggemarnya, terutama selama masa pandemi. Mulai dari film layar lebar, hingga film yang dirilis di layanan streaming online untuk dinikmati dirumah saja.

Daftar Rekomendasi Film Korea Terbaik

1. A Moment to Remember

Film Korea terbaik yang pertama adalah A Moment to Remember. Meskipun sudah dibilang sebagai film lama, kisah di dalamnya masih layak ditonton hingga sekarang. Kamu akan menyaksikan kisah romantis yang dramatis. Secara garis besar, film ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Kim Su Jin.

Ia mencintai seorang pria beristri. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Selanjutnya, ia bertemu dengan pria yang bernama Chul Soo. Mereka pun saling jatuh cinta. Namun, kisahnya lagi-lagi tidak berjalan mulus. Sebab, Kim So Jin didiagnosa mengidap Alzhaimer.

2. Miracle in Cell No.7

Film ini mengisahkan tentang seorang ayah yang memiliki keterbelakangan mental. Suatu hari, dia harus terpisah dengan anaknya karena dituduh sebagai pembunuh. Padahal, tuduhan itu sama sekali tidak benar. Namun, di penjara ia berhasil menjalin bersahabatan dengan narapidana.

Berkat bantuan dari narapidana itu, sang anak berhasil diselundupkan ke dalam penjara. Adegan-adegan yang menguras air mata pun tidak akan bisa kamu hindari.

Baca Juga : Sinopsis dan Pemain Business Proposal Drakor Lengkap

3. My Annoying Brother

Tidak hanya kisahnya yang seru, lucu dan menguras air mata, tapi juga aktor yang membintanginya membuat kamu tidak boleh melewatkan film ini. dalam film ini kamu akan menyaksikan adu akting para aktor ternama, seperti Jo Juung-Suk, Do Kyung-Soo dan Park Shin-Hye.

Dalam film ini, diceritakan bahwa Doo Young memiliki kakak menyebalkan bernama Doo-Shik. Setiap hari mereka tidak pernah absen bertengkar, tapi diam-diam saling menyayangi. My Annoying Brother pantas untuk menempati daftar ketiga film korea terbaik.

Film Kerajaan Korea Terbaik

4. Pirates

Film ini merupakan film kerajaan korea yang membahas peperangan. Film ini juga memiliki genre komedi sehingga bisa membuat kamu tertawa lepas Ketika menontonnya.

Pirates menceritakan sekelompok bajak laut yang mencoba untuk merebut posisi penting menggunakan stemple kerajaan. Namun, stemple tersebut telah ditelan seekor ikan paus.

5. The Princess and The Matchmaker

Film kerajaan Korea ini menceritakan seorang putri kerajaan yang dianggap sial sehingga harus menikah untuk menghilangkan kekesalan tersebut. Untuk mengetahui calonnya, sang putri pun menyamar menjadi seorang pelayan. Aksi sang putrisaat menyamar menjadi seorang pelayan pun sangat menghibur. Ia satu-satu mencari tahu siapa saja para kandidat calon suaminya.

Baca Juga : 10 Drakor yang Paling Ditunggu di Tahun 2023

6. Untold Scandal

Film ini diangkat dari novel berjudul Les Liaisons Dangereuses. Film ini menceritakan seorang playboy yang suka bermain dengan wanita cantik. Karena akting para pemainnya yang apik, film ini juga menerima banyak penghargaan, seperti Shanghai International Film Festival 2004 dan Golden Goblet Award.

Film Zombie Korea Terbaik

7. The Wailing

Daftar film korea terbaik selanjutnya datang dari film zombie. The Wailing mengisahkan sekelompok polisi yang melacak serangkaian kejadian supernatural yang mengganggu di Gokseong, kota nelayan kecil. Kejadian tersebut terjadi Ketika seorang asing misterius datang ke kota tersebut.

Tidak lama kemudian, virus zombie menyebar ke semua dusun yang dianggap sebagai kutuka roh jahat di daerah tersebut. Jong-Goo (Kwak Do-Won) yang merupakan polisi setempat sehingga bertindak dan menyelidiki kasus misterius itu.

8. #Alive

#Alive bermula Ketika sebuah bangunan padat penduduk dikepung oleh serangan zombie ganas yang menyebabkan oleh virus tidak dikenal. Film ini berfokus pada perjuangan Oh Joon-Woo, seorang pemain game video yang berusaha menyelamatkan diri dari wabah zombie tersebut.

9. Stasiun Seoul

Film ini merupakan film animasi bertema zombie yang bisa menjadi prekuel atas film Train to Busan. Stasiun Seoul membayangkan pusat kota Seoul dikuasai oleh legion zombie. Sebagian besar plot berkisar Suk-gyu (Ryu Seung-ryong), seorang ayah yang putus asa mencari putrinya yang hilang, Hye-Sun (Shim Eun-Kyung) sebelum pandemic zombie.

Rekomendasi Film Romantis Korea

10. Sweet and Sour

Film ini mengisahkan tentang cinta segitiga. Sesuai dengan judulnya, film ini mempunyai kisah yang manis dan asam. Berkisah tentang Hang-Hyuk seorang pria yang terobsesi untuk sukses dalam percintaan dan karier.

Jang-Hyung memiliki pasangan yang bernama Da-Eun. Keduanya dikenal sebagai pasangan yang romantis dan manis. Tetapi, romansa di antara Jang-Hyuk dan Da-Eun seketika berubah setelah adanya orang ketiga dalam hubungan mereka.

11. On Your Wedding Day

Film ini dibintangi oleh Kim Young Kwang dan Park Bo Young, film romantis ini langsung menyita perhatian setelah dirilis. Film ini mengisahkan tentang cinta pada pandangan pertama.

Dikisahkan seseorang yang bernama Seung-Hee yang merupakan murid baru yang sering diganggu oleh temannya. Woo-Yeon yang jatuh hati kepada Seung-Hee lalu bertekad untuk selalu melindungi Seung-Hee.

12. Be With You

Film korea terbaik yang terakhir kali ini adalah Be With You. Film ini merupakan film remake dari film Jepang dengan judul yang sama. Berkisah tentang seorang pria yang membesarkan seorang anaknya seorang diri setelah sang istri meninggal dunia. Namun, secara Ajaib tiba-tiba, pria tersebut berjumpa kembali dengan sosok mendiang istrinya yang hilang ingatan.

Itulah beberapa rekomendasi film korea terbaik yang wajib kamu tonton.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News