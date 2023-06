Daftar Film dan Series Netflix Terbaru Juni 2023

Bisnis.com, SOLO - Platform film online Netflix kembali merilis judul film dan series terbaru yang akan tayang pada Juni 2023.

Pecinta sinema akan dimanjakan dengan film serta series baru yang akan dirilis di Netflix pada Maret 2023.

Beragam genre film Netflix bakal meluncur pada bulan ini, mulai dari animasi, drama korea (drakor), komedi, hingga horor.

Dari jajaran film dan series Indonesia, ada Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang yang merupakan sekuel dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini.

Film bergenre horor juga naik daun di Indonesia hingga merambah platform streaming film Netflix, misalnya film Para Betina Pengikut Iblis.

Film Extraction 2 yang dibintangi Chris Hemsworth juga akan tayang di Netflix pada tanggal 16 Juni.

Soal film series yang jadi andalan Netflix, ada judul The Witcher season 3 yang akan rilis akhir Juni mendatang.

Jajaran drakor yang akan tayang di Netflix Juni ini antara lain Bloodhounds, King The Land, dan See You In My 19th Life.

Berikut daftar lengkap film dan series Netflix Juni 2023:

