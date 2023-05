Ini Sinopsis XO, Kitty, Perjalanan Cinta Kitty Sang Remaja Labil di Netflix

Bisnis.com, JAKARTA - Film Serial Amerika yang berjudul XO, Kitty baru saja tayang di Netflix pada Kamis (18/5/23). Serial ini memiliki sebanyak 10 episode an semua episode langsung diunggah oleh Netflix.

XO, Kitty merupakan spin-off dari film drama romantis tahun 2018 berjudul To All the Boys I’ve Loved Before yang dibintangi oleh Lana Condor dan Noah Centineo. Adik bungsu Lara Jean (Lana Condor), Kitty (Anna Cathcart), adalah pemeran utama dari serial ini. Sayangnya, pemeran-pemeran di To All the Boys I’ve Loved Before tidak ada yang muncul kecuali orang tua Kitty.

Trailer resmi XO, Kitty telah diunggah di media sosial sekitar 3 minggu yang lalu dan mendapatkan banyak antusiasme masyarakat. Sebelum serial ini rilis pun sudah banyak cuplikan-cuplikan video yang diunggah ulang oleh warganet di media sosial, khususnya TikTok. Serial ini merupakan serial Amerika-Korea Selatan karena memiliki latar tempat di Korea Selatan. Aktor-aktornya pun bukan hanya dari Amerika Serikat, tetapi juga negara-negara lain.

Baca Juga Sinopsis Film Fast X, Aksi Balas Dendam Terhadap Dom

XO, Kitty masuk ke dalam ‘Everyone’s Watching’ di Netflix. Serial ini disutradarai oleh empat sutradara, yaitu Jennifer Arnold, Jeff Chan, Pamela Romanowsky, dan Katina Medina Mora. Memiliki 10 episode, serial ini bergenre sama dengan film sebelumnya, komedi drama romantis.

Menceritakan mengenai Kitty yang memiliki sahabat pena sekaligus pacar di Korea Selatan bernama Dae (Choi Minyeong) mendapatkan beasiswa salah satu sekolah internasional di Korea Selatan, KISS. Setelah mendapatkan izin dari orang tuanya, Kitty berangkat ke Korea Selatan sendirian.

Selain menemui pacarnya, Kitty juga penasaran dengan ibu kandungnya yang sudah meninggal karena dia adalah orang Korea dan pernah sekolah di KISS. Perjalanan Kitty menuju sekolah cukup panjang karena dia sempat tertinggal bus sekolah dan tersesat. Saat sedang kebingungan, dia bertemu dengan Yuri (Gia Kim), murid sekaligus anak dari kepala sekolah KISS.

Setelah sampai dan melakukan registrasi di KISS, Kitty menuju kamarnya di asrama sekolah. Ternyata, kesalahan penjaga asrama membuat Kitty tinggal di asrama pria. Salah satu tujuan Kitty ke KISS tanpa mengabari pacarnya adalah untuk memberikan kejutan, tetapi malah Kitty yang mendapatkan kejutan. Kitty mengetahui Dae berpacaran dengan Yuri pada pesta penyambutan.

Awalnya, Kitty marah dengan fakta tersebut dan memutuskan untuk pulang ke Portland. Namun, Dae membujuknya untuk tetap tinggal. Hari demi hari berlalu, Kitty yang mengakui dirinya sendiri sebagai makcomblang, yakin bahwa Dae dan Yuri hanya berpura-pura pacaran. Hari-hari Kitty sebagai siswi SMA di Korea Selatan tidak monoton dan memiliki banyak cerita.

Kitty juga berteman dengan Q (Anthony Keyvan) yang merupakan salah satu teman sekamarnya di asrama. Mereka berdua sering bertukar cerita bahkan Kitty membantu Q berpacaran dengan pria idamannya. Hubungan Kitty dengan teman sekamarnya yang lain, Minho (Lee Sangheon), cukup buruk. Mereka selalu bertengkar tiap bertemu. Suatu saat, Minho dan Kitty masak bersama dan mereka menunjukkan rasa tertarik satu sama lain. Namun, mereka berusaha mengalihkan perasaan tersebut.

Baca Juga Rekomendasi 4 Film Horor Netflix yang Cocok Ditonton saat Libur Lebaran

Suatu hari, Kitty menemukan fakta bahwa ibunya pernah melahirkan bayi laki-laki di Korea Selatan. Dia berusaha untuk mencari tahu siapa bayi tersebut dan mencurigai salah satu gurunya di KISS. Kitty berusaha mengorek informasi-informasi yang membuatnya penasaran itu. Temannya, Q, turut membantu dalam mencari informasi. Tak disangka, Yuri juga ikut dalam pencarian informasi bersama Kitty karena berhubungan dengan keluarganya.

Suatu sore, Dae dan Yuri putus sehingga Dae kembali bersama Kitty. Kitty mengetahui mereka berdua hanya bersandiwara. Kitty pun juga semakin dekat dengan Yuri, tetapi ada perasaan yang membuat bingung Kitty saat bersama Yuri. Kitty pernah memimpikan Yuri dan dia juga sering grogi berada di dekatnya.

Kira-kira bagaimana apa ya rahasia yang dimiliki ibu Kitty? Lalu, siapa orang yang akan dipilih oleh Kitty? Tonton serial XO, Kitty hanya di Netflix!

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News