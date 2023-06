Lirik dan Chord Pergilah Kasih - Chrisye

Bisnis.com, JAKARTA - Lagu Pergilah Kasih merupakan lagu dari penyanyi legendaris, yaitu Chrisye. Lagu ini merupakan salah satu lagu yang terbaik darinya, selain seperti Yang Kau Minta, Kala Cinta Menggoda, Kisah Kasih di Sekolah dan masih banyak lagi.

Kamu juga perlu mengetahui chord pergilah kasih jika kamu ingin menyanyikannya sambil bermain gitar.

Lagu ini masih sering diputar, bahkan sudah dinyanyikan oleh banyak penyanyi. Salah satunya adalah band D’masiv yang menyanyikan ulang lagu milik Chrisye ini.

Chord Pergilah Kasih - Chrisye:

Chords used C, Am, F, G, Dm

Capo di fret 4

[intro]

C Am F G

C Am F G

C F

tak pernah kusangka ini terjadi

G C

kisah cinta yang sesuci ini

Am Dm

kau tinggalkan begitu saja

F G

sekian lamanya kita berdua

C F

tak kusangka begitu cepat berlalu

G C

tuk mencari kesombongan diri

Am Dm

lepas segala yang pernah kau ucapkan

F G

kau tinggalkan daku

[chorus]

C G Am

pergilah kasih kejarlah keinginanmu

F G C G

selagi masih ada waktu~

C G Am

jangan hiraukan diriku

Dm C

aku rela berpisah demi untuk dirimu

F G C

semoga tercapai segala keinginanmu~

[instrumental]

C F G C G

Am Dm F G

C F

tak kusangka begitu cepat berlalu

G C

tuk mencari kesombongan diri

Am Dm

lepas segala yang pernah kau ucapkan

F G

kau tinggalkan daku

[chorus]

C G Am

pergilah kasih kejarlah keinginanmu

F G C G

selagi masih ada waktu~

C G Am

jangan hiraukan diriku

Dm C

aku rela berpisah demi untuk dirimu

F G C

semoga tercapai segala keinginanmu~

C G Am

kejarlah keinginanmu

F G C G

selagi masih ada waktu~

C G Am

jangan hiraukan diriku

Dm C

aku rela berpisah demi untuk dirimu

F G C

semoga tercapai segala keinginanmu~

[outro]

C Am F G

C Am F G

Itulah lirik lagu dan chord Pergilah Kasih yang mungkin belum kamu ketahui.

