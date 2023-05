Lirik Lagu dan Chord Buruh Tani - Marjinal, Mahasiswa Wajib Hafal

Bisnis.com, JAKARTA - Lirik lagu Buruh Tani diciptakan oleh Safi’I Kemamang pada tahun 1996. Lagu ini sering dinyanyikan dalam untuk massa sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan pemerintah. Lagu Buruh Tani dipopulerkan kembali oleh Marjinal dan menjadi lagu wajib Ketika demonstrasi. Untuk menyanyikan lagu ini, kamu perlu mengetahui chord Buruh Tani.

Makna yang terdapat pada lagu ini merupakan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah dan menginginkan kebebasan. Lagu ini juga menjadi lagu persatuan antara para buruh, petani, mahasiswa hingga kaum miskin perkotaan untuk melawan orde baru.

Lirik dan Chord Buruh Tani

Intro:

Dm Am G

Am-G-Am

Am

Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota

Dm Am

Bersatu padu rebut demokrasi

Dm Am

Gegap gempita dalam satu suara

G Am

Demi tugas suci yang mulia

Am

Hari hari esok adalah milik kita

Dm Am

Terciptanya masyarakat sejahtera

Dm Am

Terbentuknya tatanan masyarakat

G Am

Indonesia baru tanpa orba



[Chorus]

G Am

Marilah kawan mari kita kabarkan

G Am

Di tangan kita tergenggam arah bangsa

G Am

Marilah kawan mari kita nyanyikan

G Am

Sebuah lagu tentang pembebasan

Am

Di bawah kuasa tirani

Dm Am

Kususuri garis jalan ini

Dm Am

Berjuta kali turun aksi

G Am

Bagiku satu langkah pasti..

Am

Berjuta kali turun aksi

Dm Am

Bagiku satu langkah pasti

Dm Am G Am

Bagiku satu langkah pasti

Am

Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota

Dm Am

Bersatu padu rebut demokrasi

Dm Am

Gegap gempita dalam satu suara

G Am

Demi tugas suci yang mulia

Am

Hari-hari esok adalah milik kita

Dm Am

Terciptanya masyarakat sejahtera

Dm Am

Terbentuknya tatanan masyarakat

G Am

Indonesia baru tanpa orba



[Bridge]

Am

Marilah kawan mari kita kabarkan

Dm Am

Di tangan kita tergenggam arah bangsa

Dm Am

Marilah kawan mari kita nyanyikan

G Am

Sebuah lagu tentang kebebasan

Am

Di bawah kuasa tirani

Dm Am

Kususuri garis jalan ini

Dm Am

Bagiku satu langkah pasti

Am

Berjuta kali turun aksi

Dm Am

Bagiku satu langkah pasti

Dm Am G Am

Bagiku satu langkah pasti



Itulah lirik dan chord Buruh Tani yang perlu kamu ketahui.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News