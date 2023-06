Tips Sewa Mobil di Musim Liburan

Bisnis.com, JAKARTA - Musim liburan sekolah akan segera tiba, saat anak-anak mulai naik kelas.

Biasanya, di musim libur sekolah adalah momen yang tepat mengajak sekeluarga liburan ke luar kota.

Bagi Anda yang ingin liburan ke luar kota via darat, tapi tidak punya kendaraan, maka bisa menyiasatinya dengan menyewa mobil.

Selain praktis, sewa mobil juga memudahkan perjalanan Anda tanpa harus naik turun moda transportasi umum.

Perusahaan sewa mobil juga biasanya kebanjiran orderan saat musim liburan.

Delly Nugraha, Country Head Zoomcar Indonesia mengatakan terjadi peningkatan booking order di aplikasi tersebut saat libur lebaran kemarin. Bahkan peningkatannya sampai 5 kali lipat.

Dia memprediksi musim liburan ini juga angkanya akan naik.

"Lebaran kemarin transaksi sewa mobil di Zoomcar mengalami peningkatan booking sampai 5 kali lipat," papar Delly.

Dia menambahkan bahwa momen liburan sekolah di bulan Juni - Juli akan menjadi momen menarik seperti Lebaran dimana mobilitas dalam dan luar kota juga akan terjadi.

Delly menjelaskan, jika perusahaan sudah mengantisipasi dengan penyediaan armada Zoomcar mencapai ratusan kendaraan hasil kerja sama dengan mitra pemilik kendaraan (Host).

Meski terbilang mudah, sebelum menyewa mobil, ada beberapa hal penting yang harus Anda perhatikan berikut ini dilansir dari autotrends.

1. Pahami apa yang Anda inginkan

Tentukan jenis mobil yang ingin Anda sewa. Jika Anda sedang mencari sedan kompak atau kendaraan besar, harga untuk setiap jenis kendaraan akan sangat bervariasi. Dan jika Anda ingin menghemat uang, pilihlah model yang paling kecil dan hemat biaya dari semuanya. Penyewaan mobil sport mungkin tampak ideal, tetapi dapat menghabiskan anggaran Anda.

2. Pesan sewa mobil Anda sesegera mungkin.

Semakin lama Anda menunggu untuk memesan persewaan mobil, semakin kecil kemungkinan Anda akan menemukan penawaran yang bagus. Selain itu, inventaris mobil yang tersedia akan menyusut jauh saat Anda mendekati masa sewa. Segera setelah Anda mengetahui rencana Anda, mulailah pencarian Anda.

3. Kunjungi situs perjalanan raksasa.

Ada beberapa situs perjalanan online, yang masing-masing menawarkan penawaran untuk persewaan mobil. Pilihlah yang memberikan paket dengan harga kompetitif.

4. Hindari sewa dekat bandara yang mahal.

Anda akan membayar sebanyak 20 persen lebih banyak untuk menyewa mobil yang berlokasi di properti bandara. Hindarilah

5. Mintalah diskon

Tersedia diskon untuk persewaan mobil, tetapi Anda harus memintanya. Biasanya, diskon diberikan melalui telepon atau dengan mengunjungi situs web perusahaan persewaan mobil secara langsung.

6. Pilih sewa jangka panjang

Apakah Anda mengatakan bahwa Anda hanya membutuhkan mobil selama lima hari? Anda sebenarnya dapat membayar lebih untuk sewa mobil Anda daripada orang yang menyewa kendaraan selama seminggu. Perusahaan persewaan mobil sering menawarkan penawaran yang sangat baik bagi pelanggan saat menyewa per minggu.

7. Pahami total biaya

Perusahaan persewaan mobil sering kali menawarkan tarif rendah untuk memikat konsumen. Pada pemeriksaan lebih dekat, Anda mungkin menemukan sejumlah biaya, termasuk pengabaian kerusakan akibat tabrakan dan cakupan pencurian barang

8. Hindari biaya ini

Perusahaan persewaan mobil biasanya menyediakan bensin dalam tangki penuh saat Anda memiliki mobil tersebut. Selalu penuhi tangki sebelum mengembalikan kendaraan, jika tidak, Anda mungkin akan dikenakan biaya dua hingga tiga kali lipat dari biaya bahan bakar jika perusahaan persewaan mobil melakukan ini untuk Anda.

Delly Nugraha juga mengatakan menyewa mobil dengan cara pakai aplikasi akan lebih mudah.

Anda bisa memilih jenis mobil dan durasi penyewaan dengan cepat.

Pengguna juga, katanya, bisa memilih tarif sewa mobil sesuai kebutuhan dengan harga mulai Rp14 ribu per jam tergantung mobil yang dipilih.

Selain tarif sewa mobil yang terjangkau, keuntungan lainnya adalah tidak ada deposit untuk penyewaan mobil, tidak ribet urusan serah terima kunci mobil karena membuka pintu kendaraan bisa dilakukan secara digital lewat aplikasi di ponsel.

Semuanya dilakukan tanpa tatap muka dengan pemilik mobil. Mobil tinggal diambil di lokasi yang ditentukan oleh pemilik kendaraan.

"Range tarif pick up and drop mobil lebih jelas karena hitungannya per kilometer sudah termasuk bensin dan biaya toll. Selain tarif pick up and drop, tarif sewa mobil pun lebih terjangkau. " jelas Delly Nugraha.

Penyewa juga memilih mobil yang ingin disewa. Apalagi jika kita ingin menghindari ganjil genap di jalanan Jakarta, bisa memilih armada berbasis listrik. Beberapa kendaraan listrik yang bisa dipilih.

Selain itu, Anda bisa memilih sewa mobil lepas kunci atau tanpa supir.

