Aldi Taher Trending Internasional karena Lagu 'Messi', tapi Ngambek ke FIFA: Why?

Bisnis.com, SOLO - Aldi Taher menjadi trending topik di media sosial Twitter pada Rabu (14/6/2023). Bukan hanya di Indonesia, tapi juga skala internasional.

Namanya menjadi bahan perbincangan karena lagu yang diciptakan untuk Lionel Messi dipakai oleh FIFA di akun Instagram resminya.

Lagu tersebut dijadikan backsound untuk video Messi yang gagal datang ke Indonesia dalam gelaran FIFA Match Day 2023.

Batalnya Messi ke Indonesia ini pun menjadikan banyak netizen kecewa. Tak luput Aldi Taher juga merasakan hal yang sama.

Ia kemudian membuat lagu untuk Messi yang akhirnya diunggah oleh akun FIFA dengan judul "Why Mister Messi Why".

Video itu kemudian diberi narasi, "Abang kita semua Leo Messi".

"Why you don't come to Indonesia?" bunyi penggalan lirik lagu ciptaan Aldi Taher untuk Lionel Messi itu.

Diviralkan FIFA hingga direpost oleh jurnalis Fabrizio Romano di akun Twitternya pada Kamis (15/6). Ia pun berterima kasih kepada Fabrizio.

Meskipun viral, Aldi Taher sempat ngambek dengan FIFA karena tak menandai namanya dalam fitur kolaborasi.

"Why you not collab my IG when you post this?" tulis Aldi Taher di kolom komentar, Rabu (14/6/2023).

Meski begitu, Aldi Taher menyampaikan ucapan terima kasih kepada akun Instagram resmi FIFA World Cup tersebut atas kesediaannya mengunggah lagu ciptaannya itu.

Hingga kini, lagu ciptaan Aldi Taher untuk Messi itu masih menjajaki trending topik di Twitter.

