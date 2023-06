Plataran Group Luncurkan Venue Terbaru Langit Khatulistiwa di Magelang

Bisnis.com, MAGELANG- Plataran Group meluncurkan venue baru Plataran Langit Khatulistiwa di Magelang Jawa Barat.

Lokasinya sendiri, berdampingan dengan Enam Langit, restoran yang sempat sangat viral karena terkenal dengan pengalaman sarapan di atas awan itu.

Langit Khatulistiwa merupakan venue konsep Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) teranyar milik Plataran yang lokasinya cukup unik.

Mengapa? Karena berada di puncak bukit di kawasan Dusun Butuh, Candirejo, Borobudur, Magelang Regency, Jawa Tengah.

Untuk menuju kesana, Anda harus melewati jalan mendaki yang hanya bisa dilewati satu mobil, sehingga harus bergantian antara kendaraan yang naik dan turun.

"Justru di situlah eksotismenya, jadi mereka yang ingin menggelar event ini ada adventure nya saat menuju venue," ujar Yozua Makes sang pemilik saat grand opening di Magelang Jawa Tengah.

Menurutnya, dia memang seringkali memilih lokasi venue Plataran yang jarang terjamah. Alasannya, karena bisa memberikan nilai tersendiri, dimana pengunjungnya memang sengaja ke lokasi itu karena memang ingin mendatangi venue atau restoran dan hotel milik mereka. Destination by it self, begitu istilah yang dilontarkan Yozua.

Hal itu, katanya, menjadi diferensiasi antara Plataran dengan hotel atau venue lainnya.

Untuk proses pembangunannya sendiri, lanjutnya, digarap selama delapan bulan. Prosesnya yang cukup cepat karena Langit Khatulistiwa merupakan pengembangan dari Enam Langit yang sudah lebih dulu existing.

Meski rute cukup menantang, namun ketika Anda mencapai lokasi memang seolah terbayarkan alias worth it.

Pasalnya, pemandangan yang ditawarkan tidaklah biasa. Anda bisa menyaksikan Magelang dari ketinggian bahkan juga bisa menyaksikan beberapa gunung yang berada di sekitarnya.

Venue Langit Khatulistiwa ini, menurut Yozua dirancang intimate dengan kapasitas terbatas sekitar 100 orang.

Tujuannya karena menurutnya saat ini orang lebih cenderung menggelar acara wedding atau gathering yang intimate, sehingga pasar cukup menjanjikan.

Dia juga mengatakan ke depannya, akan lebih banyak mengembangkan konsep venue lebih intimate. Alasannya, karena juga investasinya lebih rendah dibandingkan hotel.

Konsep modern tradisional dan eksklusif

Memadukan desain modern yang elegan dengan pesona tradisional, Langit Khatulistiwa menyatu sempurna dengan lingkungannya, properti itu tampak menyatu dengan lereng bukit, dibingkai oleh pepohonan dan dedaunan.

Yozua juga mengatakan dia menyasar pasar ekslusif karena konsep venue Plataran yang premium, dengan kualitas bangunan dan layanan yang premium.

Langit Khatulistiwa sendiri terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut

Lounge Khatulistiwa

Lounge Khatulistiwa merupakan lounge yang memiliki langit-langit yang melengkung tinggi, dan dekorasi yang elegan, masih kental dengan unsur perpaduan marmer dan kayu ciri khas Plataran.

Askara Venue

Askara Venue merupakan venue utama untuk lokasi menggelar upacara pernikahan yang elegan, pertemuan perusahaan yang canggih, dan acara pribadi. Dekorasi dan fasilitas di interior meliputi panggung untuk resepsi dan presentasi, serta ruang terbuka lebar yang dapat dikalibrasi atau dipartisi sesuai skala dan karakter acara.

Infinity Pool

Infinity Pool adalah kolam dengan etos 'cakrawala tak terbatas' dari Plataran Langit Khatulistiwa yang menjadi salah satu fasilita bagi penyewa.

Adapun harga yang ditawarkan di venue ini beragam mulai dari Rp129.000 hingga Rp550.000 per pax.

Sementara itu, untuk wedding, harga yang ditawarkan sebesar Rp800.000 per pax. Dengan tawaran ini, Anda bisa mendapatkan venue wedding beserta dekorasinya, catering dan juga bonus menginap di Plataran Heritage Borobudur.

