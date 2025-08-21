Bisnis Indonesia Premium
Fashion

Daftar Finalis Top 16 Zetrix Miss Universe Indonesia 2025, Kirana Larasati Lolos!

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Kamis, 21 Agustus 2025 - 16:45
Bisnis.com, JAKARTA - Ajang Zetrix Miss Universe Indonesia 2025 telah  mengumumkan deretan finalis yang berhasil masuk ke tahap Top 16 Zetrix Miss Universe Indonesia 2025.

16 top finalis ini tersaring dari 29 finalis yang telah mengikuti tahap audisi offline.

Berikut informasi lengkap mengenai nama-nama yang berhasil masuk Top 16 Zetrix Miss Universe Indonesia 2025, yang diurutkan berdasarkan abjad:

  1. Baraba
  2. Chanceline Ebel
  3. Dea Geraldine
  4. Felitsa
  5. Gaby
  6. Jessica Alexandra
  7. Kirana Larasati
  8. Merry Puteri
  9. Nastika Aprilia
  10. Nayla Adiva
  11. Odelia Catalina Tan
  12. Rhany Riyanti
  13. Rita Nurmaliza
  14. Sanly Liu
  15. Tara Liora
  16. Valencia Angel

Para peserta Zetrix Miss Universe Indonesia 2025 membawa keunikan serta keunggulan masing-masing yang berakar pada nilai budaya Indonesia. 

Di bawah arahan Kelly Tandiono selaku National Director, Zetrix Miss Universe Indonesia tahun ini menerapkan standar baru yakni 'The Modern Indonesian Sophisticate'. Standar ini dirancang untuk menemukan substansi sejati, yang sangat sulit untuk 'di-setting' atau dipalsukan.

“Proses audisi offline diikuti banyak peserta dan berlangsung tanpa kendala. Saya merasa sangat senang melihat antusias yang tinggi dan sambutan positif dari masyarakat. Reaksi baik yang kami peroleh, menjadi dukungan moral yang luar biasa bagi saya dan juga tim, sehingga semangat kami semakin kuat untuk menyukseskan gelaran Zetrix Miss Universe Indonesia 2025,” kata Kelly Tandiono.

Nantinya, pemenang tidak hanya dinilai dari penampilan atau jawaban yang dihafal, ia juga harus unggul dalam lima pilar ‘kecanggihan fundamental’ (The Five Pillar of Sophistication) yakni Pilar Intelektual, Pilar Fisik, Pilar Spiritual/Moral, Pilar Sosial, dan Pilar Kreativitas. Kelima pilar itu akan dievaluasi secara mendalam selama masa karantina. 

Sebelum malam grand final, finalis Top 16 Zetrix Miss Universe Indonesia 2025 akan mengikuti beberapa tahapan kegiatan, seperti Photoshoot, Make Up Class, dan Bootcamp.

Sementara itu, Dewan juri yang telah ditunjuk adalah Kelly Tandiono, selain menjadi National Director, Kelly yang selama ini dikenal sebagai model ternama dan aktris ini juga didapuk sebagai juri. Tidak hanya Kelly, ada juga empat juri lainnya yakni Andandika Surasetja seorang Creative Director & Fashion Designer, kemudian Fashion Stylist & Creative Director ternama yakni Bimo Permadi, kemudian Ari Tulang seorang Choreographer & Performing Arts Director, dan Dini Widiastuti seorang advokat kesetaraan gender, pemberdayaan pemuda, dan kepemimpinan masyarakat sipil, serta saat ini memimpin Plan International Indonesia.

