Sinopsis Drakor See You in My 19th Life, Kisah Wanita yang Ingat Semua Kehidupannya

Bisnis.com, JAKARTA - Drama Korea Selatan See You in My 19th Life akan berakhir dua hari lagi pada Minggu (23/7/23). Itu merupakan episode kedua belas.

See You in My 19th Life pertama kali tayang di tvN pada 17 Juni 2023. Drama ini tayang tiap hari Sabtu dan Minggu pukul 21.20 KST (19.20 WIB). Lee Na Jeong yang menjadi sutradara juga pernah menyutradarai drama romansa komedi lainnya, seperti Love Alarm dan Fight for My Way.

Dibintangi oleh aktor dan aktris terkenal, seperti Shin Hye Sun, Ahn Bo Hyun, dan Ha Yoon Kyung. Shin Hye Sun pernah berperan di drama bertema kerajaan Joseon terkenal berjudul Mr. Queen. Drama tersebut bukan lah drama pertamanya sebagai pemeran utama. Namun, Shin mendapat pujian dan ulasan bagus di drama ini.

Sementara itu, drama terakhir Ahn Bo Hyun, Yumi's Cells, membuat para penggemar drakor tertarik dengannya. Sebelumnya, dia juga pernah membintangi drama-drama besar lainnya, seperti Itaewon Class dan Descendants of the Sun.

Drama ini juga merupakan adaptasi Webtoon dengan judul Let's Meet in the Next Life. Webtoon ini sudah selesai jauh sebelum ada dramanya bahkan memiliki episode spesial. Dilansir dari CBR, Webtoon dan penulis Lee Hye juga merilis spin-off spesial yang berjudul Memories pada 21 Juni lalu.

Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang ingat dengan semua kehidupannya. Dia sudah menjalankan kehidupannya selama 19 kali. Setiap dia dilahirkan kembali, dari usia 8 hingga 12 tahun, dia akan mengingat kehidupan-kehidupan sebelumnya.

Drama ini menceritakan kehidupannya yang ke-19. Dia mulai hidup sebagai Ban Ji Eum (Shin Hye Sun). Dia benci mengingat semua kehidupan sebelumnya dan setiap kali dia menghadapi akhir hidupnya, dia berharap bahwa dia tidak akan pernah dilahirkan kembali atau mengingat kehidupan sebelumnya.

Dalam kehidupannya yang ke-18, ketika dia masih berusia 12 tahun, Yoon Joo Won, dia bertemu dengan seorang anak bernama Mun Seo Ha (Ahn Bo Hyun). Mereka menjadi sangat dekat.

Hidupnya berakhir karena kecelakaan mobil bersama Seo Ha. Sebelum menghembuskan napas terakhir, dia berjanji pada Seo Ha untuk bertemu dengannya di kehidupan selanjutnya.

Lalu, benar saja, dua bertemu lagi dengan Seo Ha di kehidupannya yang ke-19 ini. Bukan anak-anak, sekarang mereka sudah dewasa. Ban Ji Eum memutuskan untuk mengejar Seo Ha dan mendekatinya dengan kasih sayang.

Sejak kecelakaan, Seo Ha menolak menjalin hubungan dengan orang lain. Dia juga memiliki trauma yang menghantuinya selama hidup. Namun, hidupnya berubah karena kemunculan wanita aneh bernama Ji Eum.

Ji Eum yang berusaha mendekati Seo Ha di kehidupan ini memiliki banyak rintangan. Dia juga tidak langsung diterima oleh Seo Ha. Beberapa hal darinya mengenai kehidupan sebelumnya pun sangat misterius.

Apakah di episode terakhir ini akan berakhir bahagia? Tonton See You in My 19th Life di Netflix!

