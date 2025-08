Mencicipi Ko Po Thai, Kuliner ala Thailand-Chinese Hidden Gem di Blok M

Bisnis.com, JAKARTA - Buat para pemburu kuliner mie, tempat yang satu ini bisa jadi pilihan, Ko Po Thai di Blok M Square.

Ini merupakan salah satu hidden gem kulineran di Blok M Jakarta Selatan.

Nama Ko Po Thai sendiri berasal dari kata Ko yang artinya abang dan Po yang artinya ibu. Karena menu masakan ini terinspirasi dari kehangatan makanan rumahan yang otentik.

Lokasinya terletak di bawah Pintu Mutiara 2 Blok M Square, sejajar dengan deretan kuliner lainnya di tempat itu.

Menu terfavorit di tempat ini adalah Ko Yum Noodle, yang merupakan mie dengan kuah tom yum yang rasanya medok ala tom yum asal negeri Gajah Putih.

Mie sendiri dibuat home made dengan kuah full udang sehingga membuat rasanya kental dan otentik.

Toppingnya terdiri dari irisan potongan cakwe, telur rebus, udang, dan bakso ikan. Ada juga irisan jeruk nipis yang menambah rasa asam alami.

Rasanya khas tom yum dengan rasa asam, dan gurih yang memanjakan lidah.

Anda juga bisa memilih kuah kering Po Yum noodle dengan rasa tom yam yang sama.

Masakan di sini menjadi kuliner perpaduan Chinesse yang identik dengan mie nya dan kuah tom yum khas Thailand.

Selain mie, ada juga menu dumpling goreng atau kuah yang juga berbumbu tom yam.

Bukan cuma mi, di sini pun ada menu nasi signature rice berupa nasi dengan topping telur disiram dengan kuah Bangkok.

Menu ini merupakan Chiang Mai dengan siraman kuah pedas manis dan saus najim khas Thailand.

Buat Anda yang cuma ingin mencicipi camilan, juga ada pilihan bakso goreng atau chinnese dough semacam cakwe dengan kuah khasnya.

Buat minumannya, mereka juga menyajikan thai tea yang rasanya pekat dan kental. Uniknya, Thai tea di sini disajikan dalam bentuk botolan yang kemudian bisa dituangkan langsung oleh pembeli dalam gelas dengan es batu yang disediakan. Rasanya tidak terlalu manis.

Ada juga pilihan black tea dan jus kedondong yang segar di tenggorokan.

Biasanya, kedai ini ramai saat makan siang dan juga saat weekend. Tempatnya sendiri juga sering direview oleh para food blogger di media-media sosial.

Di depan kedainya pun sudah dituliskan no pork, no lard dan no alcohol/no mirin.

Jadi, buat Anda pecinta mie sekaligus makanan ala Thailand, Ko Po Thai ini bisa menjadi salah satu pilihan yang cocok di lidah Anda.

Jika Anda datang di jam makan siang harus bersabar, karena biasanya antriannya panjang sehingga harus bersabar untuk menunggu.