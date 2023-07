Kekayaan Margot "Barbie" Robbie dari Film, Ditaksir hingga Rp600 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - Film Barbie masih menjadi perbincangan hangat dan masih setia bertengger di posisi teratas box office.

Dari film ini, pemeran utamanya Margot Robbie, juga mendapat banyak sorotan. Pasalnya, Melansir New York Times, film yang dibintanginya itu berhasil mengumpulkan US$93 juta pada akhir pekan keduanya dan menduduki posisi pertama di box office.

Dengan capaian tersebut, selama tayang Barbie sudah mengumpulkan lebih dari US$750 juta atau setara dengan Rp11,3 triliun dari penayangan di seluruh dunia.

Baca Juga Teh Rahasia Resep Kulit Mulus Bintang 'Barbie' Margot Robbie

Lantas siapakah Margot Robbie? Pemeran Barbie itu merupakan aktris yang lahir di Dalby, Queensland, Australia. Ia kemudian berpindah ke Amerika untuk mengejar mimpinya pada 2010, dan dalam 10 tahun berhasil menancapkan namanya sebagai salah satu aktris dengan bayaran termahal.

Melansir Celebrity Net Worth memperkirakan Margot Robbie mungkin memiliki kekayaan bersih sebesar US$40 juta atau sekitar Rp600 miliar. Sebagian besar kekayaannya dihasilkan dari karir di dunia film.

Beberapa laporan menunjukkan bahwa dia dibayar sekitar US$350.000 untuk berperan di film "The Wolf of Wall Street" dan hampir dua kali lipat angka itu dua tahun kemudian untuk film "Z for Zachariah".

Baca Juga Margot Robbie Dapat Rp188 Miliar dari Film Barbie, Ini Total Kekayaannya

Sejalan dengan capaiannya, pada 2019 ia terdaftar oleh Forbes sebagai salah satu aktris dengan bayaran tertinggi di dunia dengan total pendapatan sebesar US$23,5 juta.

Forbes mencatat bahwa alasan utama di balik penghasilannya adalah penghasilan di muka delapan digit dari perannya di film "Harly Quinn: Birds of Prey", di mana dia juga menjadi produsernya.

Belakangan, Robbie juga menjadi perbincangan setelah menjadi pemeran utama di film Greta Gerwig, "Barbie". Robbie memainkan karakter utama, yang didasarkan pada boneka ternama yang diproduksi Mattel, dibintangi bersama Ryan Gosling, yang berperan sebagai Ken.

Baca Juga Bersama Margot Robbie, Ryan Gosling akan Jadi Ken di film Barbie

Film ini juga memiliki pemeran bintang A-list, termasuk Dua Lipa, Emma Mackey, Simu Liu, Ncuti Gatwa dan John Cena, memainkan versi Barbie dan Ken yang berbeda. Film ini juga dibintangi oleh America Ferrera, Kate McKinnon, Issa Rae, Rhea Perlman, dan Will Ferrell.

Menurut beberapa laporan, Robbie dan Gosling masing-masing telah dibayar US$12,5 juta untuk bermain di Barbie. Namun, belum ada keterangan terkait apakah Robbie atau aktor lainnya akan mendapat bagian dari keuntungan film tersebut.

Meski demikian, Robbie berperan sebagai salah satu produser film tersebut. Ini artinya upahnya secara keseluruhan dari Barbie diperkirakan bisa jauh lebih tinggi daripada bayaran aktingnya sebesar US$12,5 juta atau setara dengan Rp188,5 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News