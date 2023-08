Ini Alasan Kylie Minogue Ingin Margot Robbie Perankan Dirinya di Film Biopik

Bisnis.com, JAKARTA - Penyanyi Kylie Minogue mengatakan film biopik yang akan menceritakan dirinya sedang digarap dan menginginkan Margot Robbie yang memainkan peran sebagai dirinya dalam film tersebut.

"Margot Robbie dalam mimpiku, dia pasti memiliki aksen Australia," kata Kylie yang disiarkan laman Billboard, Selasa (2/8).



Penyanyi lagu "Can't Get You Out of My Head" ini meyakini pemeran film "Barbie" tersebut bisa memerankan dirinya dengan apik.

Mengingat mereka berdua berasal dari tanah Down Under, Kylie, mencatat satu nilai tambah yang besar dari casting Margot dalam peran.



"Dia akan menurunkan aksen Australia, itu sudah pasti."

Sebelumnya, Kylie dan Margot memulai bintang karir mereka di Ramsay St sebagai bintang "Neighbours".



Sementara itu, Minogue sedang bersiap untuk mengakhiri tahun 2023 dengan gebrakan besar, menyusul kesuksesan single-nya yang memuncaki tangga lagu “Padam Padam”.



Bintang pop Australia ini akan merilis album mendatangnya, Tension , pada bulan September dan menuju ke Las Vegas untuk album pertamanya pada bulan November.



"Selama bertahun-tahun, saya berpikir 'Saya akan melakukan Vegas suatu hari,' dan sekaranglah waktunya. Ini adalah klub dan pengalaman baru dan sedang dibuat saat kita berbicara. Ini akan menjadi kotak yang segar," katanya.

Ia menambahkan, mempersempit lagu yang ingin dia nyanyikan akan menjadi tugas yang berat.



“Saya telah menyelesaikan pekerjaan saya untuk memilih setlist saya, dan untuk memilih beberapa kejutan juga," tambah Minogue.



Minogue merasa sejak lagu "Padam Padam" menjadi awal yang luar biasa untuk perilisan album Tension miliknya.



"Awal yang luar biasa untuk album Tension. Ini adalah kombinasi suara klub seperti “Padam Padam.” Ini tempat bahagiaku, seperti tempat melankolis yang tinggi," kata Minogue



Album Tension dijadwalkan untuk dirilis pada 22 September. Minogue akan memulai residensinya di Las Vegas di Venetian Resort pada 3 November mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News