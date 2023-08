Daftar Film yang Tayang di Disney+ September Mendatang

Bisnis.com, JAKARTA – The Walt Disney Company telah mengumumkan jadwal rilis Disney+ September 2023, yang mencakup film dan serial TV Original barunya.

Layanan streaming Disney+ menampilkan film dan serial dari Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, dan masih banyak lagi.

Jadwal tayangan Disney+ pada September 2023 meliputi live-action The Little Mermaid, I Am Groot Season 2, episode baru Star Wars: Ahsoka, dan Assembled dari Marvel Studios: Pembuatan Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Star Wars: Ahsoka yang tayang perdana di Disney+ pada bulan Agustus, akan disusul dengan banyak episode baru di bulan September.

Setiap hari Rabu di bulan September, akan ada satu episode baru Ashoka yang tayang di Disney+. Juga akan ada "tampilan khusus" yang dirilis untuk serial ini pada tanggal 15 September.

Film live action terbaru dari Disney, The Little Mermaid, yang dibintangi oleh Halle Bailey sebagai Ariel, akhirnya hadir di Disney+ dan akan memulai debut streamingnya pada 6 September.

Selain itu, ada banyak film serta serial yang akan tayang selama beberapa minggu ke depan. Berikut adalah daftar film yang akan tayang di Disney+ pada bulan September.



5 September

- All Wet

- Trolley Troubles



6 September

- 9/11: One Day in America (S1, 6 episode)

- The Little Mermaid

- I Am Groot (Season 2)

- Star Wars: Ahsoka (Episode 4)



8 September

- 2000s Greatest Tragedies (special)

- The Barn Dance

- Bin Laden’s Hard Drive (special)

- Bone Trouble

- George W. Brush: The 9-11 Interview (special)

- Merbabies

- Mickey’s Kangaroo

- Playful Pluto

- Pluto, Junior



13 September

- Miraculous: Tales of Ladybug & Cat Noir (S5, 7 episode)

- Raven's Home (S6, 4 episode)

- Marvel's Spidey and his Amazing Friends (S2, 7 episode)

- Marvel Studios' Assembled: The Making of the Guardians of the Galaxy Vol. 3 – Premiere

- Star Wars: Ahsoka – Episode 5

- Animals Up Close with Bertie Gregory – All Episodes Streaming



15 September

- Lang Lang Plays Disney – Premiere

- Master & Apprentice: A Special Look at Ahsoka – Premiere



20 September

- The Ghost and Molly McGee (S2, 4 episode)

- PJ Masks: Power Heroes (S1, 5 episode)

- Star Wars: Ahsoka – Episode 6

- Marvel Studios' Assembled: The Making of Secret Invasion – Premiere



27 September

- To Catch a Smuggler (S5, 8 episode)

- Pupstruction: Season 1 (S1, 6 episode)

- Star Wars: Ahsoka – Episode 7



29 September

- Marvel Studios Legends – "Variants"

- Marvel Studios Legends – "TVA"

- Disney's Launchpad (Season 2) – New Shorts Streaming

