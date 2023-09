Pukau Juri di Semifinal, Putri Ariani Berhasil Lolos ke Babak Final Americas Got Talent 2023

Bisnis.com, JAKARTA – Putri Ariani, penyanyi berusia 17 tahun yang dibesarkan di Yogyakarta, Indonesia, dinyatakan lolos ke babak final America’s Got Talent (AGT) 2023 setelah membuat Simon Cowell "tak bisa berkata-kata" pada penampilannya di semifinal, Rabu (6/9/2023) kemarin.

Pada penampilannya dalam pertunjukan langsung ini, Ariani membawakan lagu "I Still Haven't Found What I'm Looking For" dari U2. Dalam waktu kurang dari satu hari, video ini telah ditonton hampir 3 juta kali di YouTube.

Remaja yang sebelumnya sempat memenangkan Indonesia's Got Talent pada tahun 2014 ini mendapatkan tepuk tangan meriah dari para juri dan penonton.

"Saya sebenarnya tidak bisa berkata-kata saat ini," kata Cowell. "Yang saya pikirkan adalah, pertama-tama, betapa indahnya suara yang Anda miliki. Jujur saja, Putri, inilah mengapa saya masih melakukan pekerjaan ini, untuk momen-momen seperti ini."

Cowell juga berterima kasih kepada U2 yang telah memberikan kesempatan kepada Ariani untuk menyanyikan lagu mereka, yang mereka setujui setelah melihat audisinya. "Saya rasa Anda baru saja mengubah hidup gadis ini," lanjut Cowell.

"Saya rasa saya tidak pernah mendengar sesuatu yang lebih indah dalam hidup saya," tambah Sofía Vergara, sementara Heidi Klum berkata, "Mungkin seperti inilah suaranya saat malaikat bernyanyi."

Ini bukanlah kali pertama Ariani berhasil memukau para juri dan penonton. Sebelumnya, pada tahap audisi dia juga telah memukau para juri dengan penampilannya yang emosional saat membawakan lagu "Sorry Seems to Be the Hardest Word" dari Elton John dan Bernie Taupin.

Penampilannya pada audisi ini juga menjadikan Ariani sebagai salah satu dari tujuh kontestan yang berhasil mendapatkan golden buzzer, yang membawanya langsung ke pertunjukan langsung.

Saat ini, Ariani berhasil menuju final dan bergabung dengan lima finalis lainnya, Paduan Suara Pemuda Mzansi, penyanyi Lavender Darcangelo, atraksi anjing Adrian Stoica dan Hurricane, komedian Ahren Belisle, dan grup tari Murmuration. (Kresensia Kinanti)

