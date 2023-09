Pengumuman Pemenang America's Got Talent, Putri Ariani Juara Keempat, Begini Kata Simon Cowell

Bisnis.com, SOLO - Berikut adalah pengumuman pemenang ajang pencarian bakat America's Got Talent yang telah resmi diumumkan pada Kamis, 28 September 2023 pagi WIB.

Bukan Putri Ariani dari Indonesia, pemenang America's Got Talent tahun 2023 adalah Adrian Stoica dan Hurricane.

Stoica dan Hurricane mengalahkan empat penampil lainnya, seperti Anna Deguzman, Ramadhani Borthers, Mzansi Youth Coir, dan Putri Ariani.

Baca Juga Putri Ariani Pukau Juri Pengumuman Pemenang Besok Kamis

Stoica sempat tak percaya saat namanya diumumkan oleh Terry Crews sebagai pemenang AGT 2023. Namun raut bangga tercermin di wajahnya.

Putri Ariani yang menjadi kebangaan Indonesia berhasil menduduki juara keempat di ajang pencarian bakat tebesar di Amerika Serikat tersebut.

Meski demikian, Putri Ariani tetap jadi kebanggaa. Dia adalah penampil Indonesia dengan capaian tertinggi di ajang populer Amerika Serikat tersebut setelah Sacred Riana yang tersingkir di perempat final pada 2018.

Baca Juga Pujian Juri AGT 2023 untuk Putri Ariani: Diamond Langka hingga Calon Juara

Simon Cowell bahkan memuji Putri Ariani meskipun gagal menyabet sebagai juara.

"Inilah kompetisi. Tapi tidak ada yang bisa menampik fakta kau adalah penampil luar biasa, dan juga manusia luar biasa. Kamu berlian," kata salah satu juri AGT tersebut.

Kembali ke malam final, penampilan Putri Ariani sebenarnya sangat menjanjikan. Ia berhasil menarik perhatian juri dan hadirin yang hadir dan menyaksikan secara streaming.

Baca Juga Tampil Memukau, Putri Ariani Dipeluk Simon Cowell di Final AGT 2023

Putri Ariani kembali hadir dengan pianonya dan kini menyanyikan Don't Let the Sun Go Down On Me yang dipopulerkan Elton John di atas panggung.

Akan tetapi nasib berkata lain, Putri Ariani menyabet juara empat dan gagal membawa pulang uang Rp15, 4 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News