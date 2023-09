Putri Ariani Pukau Juri Pengumuman Pemenang Besok Kamis

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah penampilannya yang memukau minggu lalu, Simon mengatakan bahwa Putri harus menemukan lagu yang lebih baik lagi untuk dibawakan di babak final.

Menjawab perkataan Simon tersebut, Putri Ariani kembali memukau para juri dan penonton America’s Got Talent 2023 lewat penampilannya pada babak final, Selasa (26/9/2023) malam waktu Amerika Serikat atau Rabu (27/9/2023) pagi waktu Indonesia.

Sedikit berbeda dengan penampilan sebelumnya, pada babak final ini Putri memilih untuk membawakan lagu Don’t Let the Sun Go Down On Me dari Elton John dengan iringan pianonya dan didampingi oleh para choir.

Baca Juga Pujian Juri AGT 2023 untuk Putri Ariani: Diamond Langka hingga Calon Juara

Putri Ariani membawakan lagu tersebut dengan suara merdu yang penuh dengan penghayatan. Sorakan dan riuh dukungan dari penonton pun terdengar ketika Putri menyanyikan nada-nada tinggi dalam lagu tersebut.

Sama seperti pada babak-babak yang lalu, Putri juga mendapat pujian dari para juri pada penampilannya di babak final. Simon berkata, "Anda adalah salah satu berlian kecil yang langka... terlahir secara alami untuk melakukan hal ini."

"Kamu benar-benar terlahir untuk melakukan ini. Kamu sudah mengatasi begitu banyak hal dalam kehidupanmu," tambah Simon.

Baca Juga Aksi Putri Ariani Bawakan Dont Let The Sun Go Down On Me di Final America Got Talent

"Saya berharap kamu bisa mewujudkan mimpimu lewat acara ini," ucapnya lagi.

Howie Mandel juga menyampaikan pujiannya kepada Putri. Dia tak henti-hentinya memuji penampilan Putri yang kembali menyentuh hati para penggemar.

"Suaramu adalah kesempurnaan. Saya suka pilihan (lagu) Anda. Jika ini adalah sebuah kompetisi menyanyi, Anda telah memenangkannya," ucap Howie.

Setelah para juri menyampaikan pujiannya kepada Putri, Simon Cowell yang mengenakan kaus hitam tampak keluar dari mejanya dan memeluk Putri Ariani.

Tidak hanya memeluk, Simon juga terlihat berbincang-bincang singkat dengan Putri sebelum penyanyi asal Indonesia itu keluar dari panggung.

Namun, hingga saat ini belum ada pengumuman terkait pemenang America’s Got Talent 2023. Pemenang akan ditentukan melalui suara atau vote yang diberikan penonton dan akan diumumkan pada Rabu (27/9/2023) malam waktu Amerika Serikat atau Kamis (28/9/2023) pagi waktu Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News