Selamat! Putri Ariani Lolos ke Final America's Got Talent 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Penyanyi asal Indonesia Putri Ariani akhirnya lolos ke semifinal ajang pencarian bakat America's Got Talent 2023.

Kabar itu disampaikannya di akun instagramnya. Putri merepost beberapa ucapan selamat dari rekan dan keluarganya di instagram storiesnya.

Pengumuman itu juga disampaikan di akun instagram resmi AGT.

"@arianinismaputri has somethin' to smile about. She's heading to the #AGT Finale! tulis pengumuman tersebut.

Dalam final tersebut, Putri yang memakai dress berwarna golden brown tampil apik membawakan lagu I Still Haven't Found What I'm Looking For milik grup musik U2.

Penampilannya mendapatkan standing ovation dari keempat juri, Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum, dan Howie Mandel.

Simon Cowell juga memuji penampilan Putri yang disebutnya memiliki suara yang indah.

Putri juga mengucap sukur dengan keberhasilnya lolos ke babak final.

Dia mengatakan ini adalah momen yang sangat luarbiasa dan ajaib bagi dirinya bisa sampai ke fase tersebut.

"Alhamdulillah... . Ini adalah momen yang luar biasa, indah, dan ajaib bagi saya. Saya sangat bersyukur.

Terima kasih banyak untuk semua orang yang mendukung saya dengan cara ini. Kalian semua sungguh luar biasa. Terima kasih atas suaranya. Anda sudah membantu saya selangkah lebih dekat untuk mencapai impian saya. Aku sangat mencintai kalian semua,: tulis putri dengan keberhasilannya itu.

