Bak Bidadari, Ini Alasan U2 Beri Lampu Hijau ke Putri Ariani untuk Nyanyikan Lagunya

Bisnis.com, JAKARTA — Penyanyi pendatang baru, Putri Ariani, kembali nerhasil memukau para juri di Ajang America's Got Talent. Dia disebut bernyanyi bak bidadari.

Penyanyi pilihan juri Simon Cowell itu menyanyikan lagu hit tahun 1987 milik band asal Irlandia, U2, berjudul “I Still Haven’t Found What I’m Looking For.”

Tak hanya suara merdu, Putri juga tampil menawan dengan busana indah penuh permata dan duduk di depan piano besar.

Cowell mengungkapkan betapa terkesimanya dia dengan penampilan Putri dan berhasil membuatnya tak bisa berkata-kata.

Dia juga mengungkapkan bahwa U2 memberi izin kepada Putri untuk menyanyikan lagu tersebut lantaran mereka melihat Putri di audisi ajang pencarian bakat terbesar di Amerika itu.

"Mereka melihat audisinya [Putri] dan mereka tahu betapa ini akan sangat bermakna bagi Putri," ungkap Cowell, melansir Billboard.com, Jumat (8/9/2023).

Lagu yang dibawakan Putri pada kualifikasi ketiga itu dirilis U2 dalam album kelimanya, Joshua Tree, dan sempat mencapai posisi teratas di Billboard Hot 100.

Juri lainnya, Sofia Vergara juga mengungkapkan kekagumannya pada suara Putri yang sempurna. Tak ketinggalan, Heidi Klum juga mengungkapkan bahwa Putri bernyanyi bak bidadari.

“Saya berharap Bono [U2] mendengar ini dan semoga kamu beruntung. Suaramu sangat, sangat, sangat bagus," ucap Klum.

Berkompetisi bersama Putri di babak ketiga ada 10 kontestan tersisa, yaitu komedian Barry Brewer Jr., lalu Herwan Legaillard yang beratraksi menelan pedang, Tap Dancer Justin Jackson, musisi MOS, grup paduan suara Mzansi Youth Choir, grup tari Phil Wright & Parent Jam, pemain biola Philip Bowen, penyanyi Summer Rios, pesulap Trigg Watson, dan grup akrobat Warrior Squad.

