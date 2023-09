Deretan Komedian Terkaya di Dunia, Kekayaan Jerry Seinfeld Tembus Rp14,25 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Komedian merupakan salah satu profesi yang menjanjikan dan memiliki penghasilan yang cukup tinggi.

Tak sedikit komedian di Indonesia yang akhirnya memiliki kekayaan yang besar dari pekerjaannya itu.

Bukan cuma di Indonesia, namun di dunia juga sederet komedian memiliki kekayaan yang fantastis.

Berikut komedian terkaya sepanjang masa dilansir dari justjared dan celebritynetworth

10. David Letterman

Kekayaan bersih: US$400 juta atau Rp6,4 triliun

David Letterman melakukan stand-up di awal karirnya, menulis untuk pertunjukan di tahun 70an sebelum menarik perhatian pencari bakat untuk The Tonight Show Dibintangi Johnny Carson, di mana ia menjadi tamu tetap.

Dia memulai pertunjukan hostingnya pada tahun 1982 dengan Late Night With David Letterman, dan sukses besar hingga pensiun pada tahun 2015. Dia kemudian membintangi Netflix Tamu Saya Berikutnya Tidak Perlu Pengenalan.

9. Bill Cosby

Kekayaan bersih: US$400 juta atau Rp6 triliun

Bill Cosby terkenal karena menciptakan dan membintangi The Cosby Show, dan pernah menjadi aktor TV dengan bayaran tertinggi di dunia. Dia memiliki 20% ekuitas acara tersebut, menghasilkan jutaan royalti sindikasi. Namun, sebagian besar royalti tersebut telah habis: pada tahun 2014, ia menghadapi tuduhan pelecehan seksual, dan dihukum karena penyerangan tidak senonoh pada tahun 2018, dipenjara hingga hukuman tersebut dibatalkan pada tahun 2021.

8. Adam Sandler

Kekayaan bersih: US$420 juta Rp6,3 triliun

Adam Sandler memulai karirnya di dunia standup sebelum ditemukan oleh Dennis Miller dari Saturday Night Live, dan dia kemudian membintangi serial tersebut. Dia juga muncul dalam film seperti Coneheads, dan memulai karir film yang sukses dengan film seperti Billy Madison dan Happy Gilmore, kemudian berkembang lebih dari sekedar komedi dengan film seperti Punch-Drunk-Love. Dia juga telah memproduksi beberapa film.

7. Jay Leno

Kekayaan bersih: US$450 juta atau Rp6,75 triliun

Menyusul awal yang sukses dalam stand-up, Jay Leno menjadi pembawa acara The Tonight Show dari tahun 1992 hingga 2009, menghasilkan lebih dari $320 juta dari gajinya saja. Ia masih rutin tampil standup, dan juga rutin tampil di acara TV larut malam.

6. Byron Allen

Kekayaan bersih: US$450 juta atau Rp6,75 triliun

Komedian dan kepala Entertainment Studios memiliki dan mengoperasikan Allen Media Group, dan memulai karirnya setelah penampilan satu malam di The Tonight Show, yang kemudian menjadi co-hosting di acara bincang-bincang Real People. Dia juga meluncurkan Entertainers With Byron Allen, kemudian meluncurkan enam jaringan TV, termasuk Comedy.TV dan Pets.TV. Perusahaannya mengakuisisi The Weather Channel pada tahun 2018.

5. Ellen DeGeneres

Kekayaan bersih: US$500 juta atau Rp7,5 triliun

Ellen DeGeneres memulai ketenarannya dengan sitkomnya Ellen dari tahun 1994 hingga 1998, sebuah serial TV inovatif yang mengarah ke acara bincang-bincang sindikasinya The Ellen DeGeneres Show, yang diluncurkan pada tahun 2003 hingga 2021. Dia juga menjadi juri di American Idol, membintangi stand -up spesial, telah menjadi pembawa acara di banyak acara penghargaan, dan telah meluncurkan serangkaian acara, termasuk Ellen's Game of Games.

4.Trey Parker

Kekayaan bersih: US$600 juta atau Rp9 triliun

Trey Parker adalah salah satu pencipta South Park, yang mulai ditayangkan pada tahun 1997 dan menjadi salah satu serial TV paling sukses. Dia juga mengerjakan film seperti Orgazmo dan Team America: World Police, dan ikut menciptakan Book of Mormon, musikal Broadway pemenang penghargaan Tony yang menghasilkan pendapatan kotor lebih dari $500 juta.

3. Matt Groening

Kekayaan bersih: US$600 juta atau Rp9 triliun

Matt Groening menciptakan serial ikonik The Simpsons, yang kini menjadi acara TV prime-time terlama dalam sejarah. Dia juga mengembangkan Futurama, dan yang terbaru adalah Disenchantment dari Netflix.

2. Matt Stone

Kekayaan bersih: US$700 juta atau Rp10.5 triliun

Matt Stone adalah salah satu pencipta South Park yang sangat sukses, yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade. Dia juga mengerjakan banyak film selama bertahun-tahun, termasuk Orgazmo dan Team America: World Police.

Dia juga ikut menciptakan Kitab Mormon Broadway, sebuah kesuksesan pemenang Tony Award yang telah menghasilkan lebih dari $500 juta.

1. Jerry Seinfeld

Kekayaan bersih: US$950 juta atau Rp14,25 triliun

Jerry Seinfeld mengucapkan terima kasih kepada Seinfeld atas kekayaannya yang sangat besar, yang kemudian menjadi salah satu komedi situasi paling menguntungkan dalam sejarah.

Dia memperoleh gaji pokok sebesar US$60 juta, namun memiliki 15% poin ekuitas backend acara tersebut, yang berarti dia memperoleh penghasilan jauh lebih banyak seiring berjalannya waktu dari penjualan sindikasi. Dia juga aktor TV pertama yang memperoleh US$1 juta per episode dari acara hitnya.

