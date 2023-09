Makanan untuk Menaikkan Trombosit, Penting di Tengah Wabah DBD

Bisnis.com, JAKARTA - Kasus demam berdarah dengue kini menjadi salah satu penyakit yang banyak menyerang warga karena musim kemarau.

Demam berdarah bisa berdampak pada kematian jika tidak ditangani dengan benar.

Pada penderita DBD, biasanya akan mengalami penurunan jumlah trombosit di dalam tubuhnya.

Trombosit rendah atau istilah medisnya adalah trombositopenia merupakan sebuah kondisi yang menggambarkan penurunan jumlah trombosit dalam tubuh.

Normalnya, jumlah trombosit dalam tubuh adalah berkisar antara 150.000 hingga 450.000 mikro liter. Jika dibawah itu, maka orang tersebut memiliki trombosit yang rendah atau mengalami trombositopenia. Trombositopenia bisa terjadi pada anak-anak hingga orang dewasa.

Bahaya trombosit rendah lainnya adalah bisa menyebabkan pendarahan internal. Pendarahan internal terjadi jika jumlah trombosit sudah sangat rendah hingga 10.000 mikro liter. Meskipun jarang terjadi, komplikasi dari trombosit rendah dapat menyebabkan pendarahan ke otak yang bisa mengancam jiwa penderita. Dalam kondisi demikian, perawatan intensif harus segera dilakukan agar tidak semakin parah.

Karena itu, sangat penting untuk menjaga trombosit Anda tetap ideal. Untuk menjaganya bisa dengan penanganan medis, namun juga ada beberapa makanan yang bisa meningkatkan kadar trombosit.

Berikut makanan alami yang bisa menaikkan trombosit seperti dilansir dari Ciputra Hospital

1. Makan lebih banyak sayuran hijau

Sayuran berdaun hijau mengandung banyak sumber vitamin K. Vitamin K secara tidak langsung dapat meningkatkan kadar trombosit dalam tubuh dan membantu proses pembekuan darah. Vitamin K yang dikonsumsi dengan cukup akan membantu tubuh untuk memproduksi protein penting yang berperan dalam proses pembekuan darah.

Selain itu, vitamin K juga dapat membantu untuk menghentikan pendarahan yang terjadi. Sayuran hijau yang bisa jadi pilihan antara lain sawi, kangkung, atau bayam.

2. Makanan lebih banyak ikan

Ikan banyak mengandung vitamin B12 yang berperan penting dalam pembentukan sel darah merah. Beberapa penelitian menyebutkan kurangnya kadar trombosit dalam darah salah satunya adalah kekurangan vitamin B12. Ikan laut seperti salmon, tuna, dan trout memiliki banyak kandungan vitamin B12 yang baik untuk meningkatkan jumlah trombosit dalam tubuh.

3. Mengonsumsi makanan tinggi folat

Folat (asam folat) adalah vitamin B yang dapat membantu meningkatkan kadar trombosit. Folat banyak terkandung secara alami di banyak makanan. Makanan tinggi folat antara lain hati sapi, kacang-kacangan, kubus, brokoli, bayam, kacang merah, kacang polong hitam, jeruk, dan sebagiannya.

4. Mengonsumsi lebih banyak makanan tinggi zat besi

Zat besi sangat penting untuk kemampuan tubuh dalam menghasilkan sel darah yang sehat. Studi yang dilakukan pada penderita trombositopenia disertai dengan anemia. Mengonsumsi makanan tinggi zat besi sangat baik untuk membantu menaikkan jumlah trombosit dalam tubuh mereka. Meningkatkan asupan zat besi Anda dapat membantu untuk menaikkan trombosit secara alami. Beberapa makanan tinggi zat besi antara lain daging merah, hati, bayam, brokoli, dan kentang.

5. Makanan tinggi vitamin C

Vitamin C bermanfaat untuk membantu trombosit berkumpul dan berfungsi secara efisien. Vitamin C juga membantu untuk menyerap zat besi yang dapat membantu dalam proses produksi sel darah merah. Untuk meningkatkan konsumsi vitamin C, Anda bisa mengonsumsi makanan seperti jeruk segar, nanas, lemon, limau, dan jeruk bali.

6. Daun pepaya

Daun pepaya terkenal memiliki rasa yang pahit ketika dikonsumsi. Namun, ternyata daun pepaya memiliki banyak flavonoid, alkaloid, fenol, dan antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas dan membantu menstabilkan sel darah merah. Oleh karena itu, mengonsumsi daun pepaya dapat membantu untuk menaikkan trombosit yang rendah. Daun pepaya sekarang sudah tersedia dalam bentuk ekstrak atau suplemen. Jadi, Anda tidak perlu lagi merasakan pahitnya daun pepaya.

7. Rumput gandum

Rumput gandum atau wheatgrass disebut dapat bermanfaat dalam meningkatkan jumlah trombosit. Hal ini karena rumput gandum di klaim banyak mengandung klorofil, dengan struktur yang mirip dengan hemoglobin dalam darah. Selain itu, rumput gandum juga dapat meningkatkan sel darah merah dan sel darah putih dalam darah. Anda dapat mengonsumsi setengah cangkir jus rumput gandum dengan sedikit campuran jus lemon untuk meningkatkan efektivitasnya.





